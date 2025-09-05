تنسيق الشهادات الفنية 2025.. رابط تسجيل الرغبات وموعد أخر فرصة

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد عن بدء تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، خلال الفترة من الخميس ٤ سبتمبر حتى السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا.

ويستمر تسجيل الرغبات يوميًا من خلال معامل الحاسبات بالجامعات من الساعة ٩ صباحًا حتى ٣ عصرًا، أو عبر أي حاسب متصل بالإنترنت على مدار ٢٤ ساعة طوال فترة التنسيق.

ويُغلق الموقع في تمام الساعة ٧ مساءً من اليوم الأخير للمرحلة.

