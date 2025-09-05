إعلان

تنسيق الشهادات الفنية 2025.. رابط تسجيل الرغبات وموعد أخر فرصة

05:00 ص الجمعة 05 سبتمبر 2025

تنسيق الدبلومات الفنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد عن بدء تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، خلال الفترة من الخميس ٤ سبتمبر حتى السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا.

ويستمر تسجيل الرغبات يوميًا من خلال معامل الحاسبات بالجامعات من الساعة ٩ صباحًا حتى ٣ عصرًا، أو عبر أي حاسب متصل بالإنترنت على مدار ٢٤ ساعة طوال فترة التنسيق.

ويُغلق الموقع في تمام الساعة ٧ مساءً من اليوم الأخير للمرحلة.

اقرأ أيضاً:

خطوات التظلم على الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2025.. تعرف علي التفاصيل

التعليم العالي تُعلن فتح تسجيل رغبات الثانوية الفنية 3 و5 سنوات والمعاهد سنتين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تنسيق الدبلومات الفنية تنسيق الشهادات الفنية تنسيق الجامعات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026