تنسيق الشهادات الفنية 2025.. رابط تسجيل الرغبات وموعد أخر فرصة
كتب- عمر صبري:
أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد عن بدء تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، خلال الفترة من الخميس ٤ سبتمبر حتى السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا.
ويستمر تسجيل الرغبات يوميًا من خلال معامل الحاسبات بالجامعات من الساعة ٩ صباحًا حتى ٣ عصرًا، أو عبر أي حاسب متصل بالإنترنت على مدار ٢٤ ساعة طوال فترة التنسيق.
ويُغلق الموقع في تمام الساعة ٧ مساءً من اليوم الأخير للمرحلة.
