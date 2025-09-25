فرص بالتمريض بثلاثة معاهد فقط أمام طلاب الثانوية الأزهرية بتنسيق التعليم العالي
كتب- عمر صبري:
التنسيق الإلكتروني
يواصل موقع التنسيق الإلكتروني استمرارية إتاحة الموقع الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية لعام 2025 التقدم برغباتهم بتنسيق كليات ومعاهد التعليم العالي عبر موقع التنسيق الإلكتروني لمرة واحدة فقط خلال فترة التقديم المقررة.
وفيما يلي المعاهد المتوسطة الخاصة مدة الدراسة سنتان بمصروفات:
876 المعهد الفني للتمريض – شربين (الدقهلية)
1082 المعهد الفني للتمريض – وادي النيل (بنين – بنات)
1108 المعهد التكنولوجي للتمريض – بني سويف
