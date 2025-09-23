وقّعت شركة السويدي المعنية بالتعليم "إديو تك" وشركة بيرسون الشركة العالمية الرائدة في مجال التعلم مدى الحياة ، مذكرة تفاهم ليصبحا شريكين رسميين في مصر، بهدف تعزيز التعليم الفني والمهني القائم على المهارات، تقديم شهادات "BTEC" و"Higher National" المعترف بهما عالميًا من "بيرسون" في مراكزها التعليمية المعتمدة، حيث يتم تطوير واعتماد مؤهلات "BTEC" و"Higher National" من قبل شركة بيرسون بالشراكة مع نخبة من الأكاديميين وأصحاب العمل والحكومات، لضمان توافق المحتوى مع احتياجات سوق العمل.

وتدعم هذه المؤهلات الطلاب من خلال خبرات تعليمية تطبيقية وعملية في كل خطوة من مسيرتهم المهنية، سواء اختاروا التوجه مباشرة إلى سوق العمل أو استكمال دراساتهم العليا.

وبموجب الشراكة الجديدة، سيتاح للطلاب في مصر فرصة الحصول على هذه المؤهلات في مجموعة من المستويات المختلفة وفي تخصصات مثل الهندسة، والإنشاءات، والرعاية الصحية والاجتماعية، مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للتعليم الفني والمهني.

كما تضع مذكرة التفاهم إطارًا أوسع للطرفين لاستكشاف المزيد من سبل التعاون في مجالات التعليم الثانوي والفني والعالي، بهدف دعم مسارات تنمية المواهب الإقليمية والنماذج التعليمية المتوافقة مع احتياجات الصناعة.

