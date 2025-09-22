قصر العيني: إجراء54 ألف جراحة منذ انطلاق "قوائم الانتظار"

كتب- عمر صبري:

تلقى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، تقريًرا من الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، بشأن مؤشرات الأداء ومعدلات الإشغال بمستشفيات قصر العيني خلال شهر يوليو 2025، وعدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار منذ إطلاقها، مع بيان نسب الإشغال بالمستشفيات، والتي تصدرها مستشفى النساء والتوليد بنسبة 82%، وبنسبة72% في أبو الريش الياباني، و71% بالطب النفسي ومكافحة الإدمان، وفي الأمراض الباطنة بنسبة 70%، ومركز علاج الأورام والطب النووي بنسبة 62%.

وبلغت نسب الإشغال بمستشفى الطوارئ والاستقبال"185" بنسبة 60%، ومستشفى المنيل الجامعي بحري بنسبة 60%، ومستشفى المنيل الجامعي قبلي بنسبة 59%، ومستشفى الأطفال الجامعي "أبو الريش المنيرة" بنسبة 53%، ومركز رعاية الحالات الحرجة بنسبة 44%، ثم مستشفى الملك فهد بنسبة 40%، ومركز السموم القومي بنسبة 36%، ومستشفى المنيل الجامعي التخصصي بنسبة 25%.

وأوضح التقرير معدلات الإشغال بأقسام مستشفى "المنيل الجامعي بحري"، حيث بلغت نسبة الإشغال بقسم 18 98%، وبلغت نسبة إشغال الرعاية بقسم6 نسبة 91%، وقسم7 بنسبة 79%، وقسم 20 بنسبة 71%، وقسم17 بنسبة 71%، وقسم9 بنسبة 70%، وقسم30 بنسبة 70%، وقسم19 بنسبة 68%، وقسم31 بنسبة 63%، وقسم الروماتيزم والتأهيل بنسبة 51%، وقسم 36 بنسبة 51%، وقسم 29 بنسبة 37%، وقسم 28 بنسبة 22%، وقسم العظام بنسبة 9%.

ورصد التقرير نسبة الإشغال بأقسام مستشفى "المنيل الجامعي قبلي"؛ حيث بلغت نسبة الإشغال برعاية قسم3 نسبة 93%، وقسم4 رعاية متوسطة نسبة 88%، وقسم23 نسبة 88%، وقسم2 نسبة 83%، وقسم 3 بنسبة 80%، وقسم 26 بنسبة 78%، وقسم4 رعاية مركزية بنسبة 74%، وقسم 15 بنسبة 73%، وقسم14 بنسبة 63%، وقسم27 بنسبة 58%، وقسم25 بنسبة 58%، وقسم 16بنسبة 57%، وقسم 13 بنسبة 57%، وقسم12 بنسبة 54%، وقسم24 بنسبة 34%، وقسم طب الصناعات بنسبة 27%، وقسم1 ذكورة بنسبة 17%، وقسم1 جلدية بنسبة 15%.

وكشف التقرير عن معدلات الإشغال بأقسام مستشفى النساء والتوليد؛ حيث بلغت نسبة الإشغال بقسم10 نحو 114%، وقسم33 بنسبة إشغال 100%، وقسم22 بنسبة إشغال 84%، وقسم 32 بنسبة 80%، وقسم21 بنسبة إشغال 73%.

وتناول التقرير عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار؛ حيث بلغ إجمالي العمليات التي أُجريت بالمرحلة الثانية لقوائم الانتظار خلال الفترة من1/1/ 2019 حتى يوليو 2025،51 ألفًا و456 عملية جراحية، وبلغ عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها من يونيو 2025 حتى يوليو 2025 (788) عملية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تضع إمكاناتها الطبية والعلمية والبشرية في خدمة المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، باعتبارها واحدةً من أهم المبادرات الصحية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير رعاية صحية عاجلة وفعّالة لهم.

وأشار عبد الصادق إلى حرص الجامعة على تقديم الدعم الكامل لتطوير مستشفيات قصر العيني ووضعها على رأس أولوياتها، باعتبارها أحد أبرز الصروح الطبية الرائدة في مصر والمنطقة، وتقوم بدور مهم لخدمة المرضى بالمجان كركيزة أساسية في خدمة المجتمع، وجزء أصيل من دور الجامعة الوطني في رعاية صحة المواطن وتعزيز المنظومة الطبية في مصر، ومشددًا على ضرورة تكاتف الجهود والعمل الجاد بالشكل الذي يليق بالتاريخ الكبير لقصر العيني باعتباره الملاذ الآمن للمرضى، ليس في مصر وحدها؛ بل في المنطقة كلها.

وقال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، إن المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة تمثل خط الدفاع الأول في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة لملايين المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية؛ حيث تجمع بين الخبرة الطبية المتميزة والإمكانات العلمية والبحثية.

وأكد صلاح حرص إدارة جامعة القاهرة على تطوير البنية التحتية بالمستشفيات وتحديث الأجهزة الطبية وتوسيع الطاقة الاستيعابية؛ بما يضمن تقديم خدمة علاجية تليق بسمعة جامعة القاهرة وتاريخها العريق، وأن تكون مستشفيات الجامعة مركزًا للتكامل بين التعليم والتدريب والبحث العلمي والخدمة المجتمعية.

