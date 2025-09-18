ظهرت الآن.. نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

كتب- عمر صبري:

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات غير المناظرة لطلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثالثة علمي وأدبي 2025، عبر موقع التنسيق الرسمي.

يمكن إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب على موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا.

وخلال الأيام المقبلة، سيسمح بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2025 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في بعض كليات الجامعات المصرية الحكومية وفقاً للشروط والأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناءً على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

اقرأ أيضاً:

قرار وزاري جديد لتنظيم مواد وأنشطة الثانوية العامة والامتحانات الفصلية

احتفاءا بالوفاء.. صور لتكريم الراحلين والمتقاعدين والمتميزين في جامعة القاهرة

أول يومَين بالمدارس أنشطة فقط.. خطاب رسمي لـ"التعليم" لاستقبال الأطفال