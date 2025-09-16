كتب- عمر صبري:

انتهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إعلان متيجة الشهادات الفنية ونشرت بيان بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي ثلاث سنوات لعام 2025 كالتالي:

معهد فني صحى طنطا 99.57

معهد فني صحى المنصوره 99.43

تربية حلوان 99.43

معهد فني صحى بنها 99.36

معهد فني صحى امبابة 99.29

معهد فني صحى الزقازيق 99.17

معهد فني صحى اسوان 99.14

فنى صحي جنوب الوادي 99.14

تربية أسيوط 99.00

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 98.43

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 97.93

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 97.86

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 97.71

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 97.43

أقتصاد منزلى حلوان 97.29

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 97.29

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 96.71

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 96.71

أقتصاد منزلى العريش 96.57

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 96.57

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 96.50

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 96.43

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 96.29

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 96.00

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وردان - الجيزة 95.86

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 95.86

السياحة والفنادق تعليم تبادلى الغردقة 95.86

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 95.71

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 95.64

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 95.57

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 95.29

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 95.07

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 95.00

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية 94.86

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 94.86

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية 94.57

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 94.57

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية 94.00

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بشربين دقهلية 94.00

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 93.86

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 93.71

الفني لترميم الآثار بالاقصر 93.14

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 92.86

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 92.71

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 91.00

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 90.57

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 89.83

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 89.64

تكنولوجيا عمالية مدينة نصر بمصروفات 89.36

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 89.00

المعهد التكنولوجى العالى ببنى سويف 88.77

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية 88.57

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 88.43

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 87.86

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 87.71

المعهد التكنولوجي العالى بهليوبوليس الجديدة 87.29

آثار القاهرة 87.14

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 87.00

ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 86.86

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 86.67

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 86.00

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 85.86

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 85.83

ك.ت. فني صناعى الصحافه 85.29

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط 85.29

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 83.93

تكنولوجيا عمالية بنى سويف بمصروفات 83.86

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 83.71

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا 83.71

ك.ت. فني صناعى اسكندرية 83.51

العالي ترميم الآثار بأبي قير 83.43

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 82.71

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 82.67

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار 82.33

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 82.29

ك.ت. فني صناعى بنها 81.57

تكنولوجيا عماليةاسكندريه بمصروفات 81.29

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 81.14

العالي حاسبات و نظم تجمع أول 80.86

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 80.71

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 80.29

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين 80.29

تكنولوجيا عمالية رأس البر بمصروفات 80.29

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 80.14

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 80.00

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 79.93

ك.ت. فني صناعى الزقازيق 79.86

المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير 79.86

ك.ت. فني صناعى سوهاج 79.14

ك.ت. فني صناعى المطريه 78.71

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 78.50

ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه 78.29

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 78.14

ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف 78.00

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 77.86

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 77.71

ك.ت. فني صناعى شبرا 77.57

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 77.29

تكنولوجيا عمالية طنطا بمصروفات 77.29

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 76.83

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 76.79

تكنولوجيا عمالية منصوره بمصروفات 76.71

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 76.57

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 76.00

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 74.74

ك.ت. فني صناعى قنا 74.29

المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات) 74.29

نظم معلومات ادارية قطاميه 74.29

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 74.14

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 74.04

تكنولوجيا عمالية زقازيق بمصروفات 73.71

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 73.14

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى 72.80

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 72.71

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 72.43

تكنولوجيا عماليةك.الشيخ بمصروفات 72.40

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 72.21

ج.عمالية علاقات صناعية طنطا 72.14

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 71.57

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 71.50

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 71.43

ك.ت. فني صناعى اسوان 70.86

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 70.17

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 70.14

ك.ت. فني صناعى قويسنا 70.00

ك.ت. فني صناعى بور سعيد 70.00

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء 70.00

المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم 69.86

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 69.86

تكنولوجيا عمالية اسيوط بمصروفات 69.80

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 69.71

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 69.29

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 69.07

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 68.71

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 68.71

تكنولوجيا عمالية اسماعليه بمصروفات 68.43

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 68.00

ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق 67.57

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 67.57

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 67.29

المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة 67.14

تكنولوجيا عمالية اسوان بمصروفات 66.57

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 65.86

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 65.50

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 65.43

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 65.14

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 65.14

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 64.14

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية)) 63.86

ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط 62.40

ج.عمالية علاقات صناعية منصوره 60.00

ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر 60.00

ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ 60.00

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 60.00

ج.عمالية علاقات صناعية اسوان 60.00

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 60.00

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 60.00

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 60.00

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 60.00

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 60.00

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 60.00

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 60.00

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 60.00

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 60.00

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 60.00

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات 60.00

المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى 60.00

معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE 60.

