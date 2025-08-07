تشديد وتوجيه.. أول تعليق من رئيس جامعة القاهرة لعميد الحاسبات الجديد

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، صدور القرار الجمهوري رقم ٤١٢ لسنة 2025 بتعيين الدكتور هيثم صفوت كمال حمزة عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لمدة ثلاث سنوات.

وهنأ رئيس الجامعة، الدكتور هيثم حمزة على هذه الثقة الغالية من القيادة السياسية، مشيدًا بمسيرته الأكاديمية وخبراته في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي، ومؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق لتطوير الكلية، وتعزيز دورها في بناء كوادر قادرة على مواكبة الثورة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يتسق مع خطة الجامعة الاستراتيجية ورؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي والابتكار.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية التوسع في الشراكات الأكاديمية والبحثية مع الجامعات العالمية المرموقة، ودعم البرامج المشتركة والمتميزة، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تدعم التميز والإبداع لدى الطلاب، إلى جانب تعزيز مساهمة الكلية في المبادرات الوطنية والمشروعات التنموية ذات الصلة.

كما وجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق الشكر والتقدير للدكتور رضا عبد الوهاب الخريبي، عميد الكلية السابق، لما بذله من جهود مخلصة خلال فترة توليه المسؤولية، مثمنًا دوره في دعم مسيرة الكلية ورفع كفاءتها الأكاديمية والبحثية، ومتمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد.

من جانبه، أعرب الدكتور هيثم حمزة عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية ووجه الشكر لرئيس الجامعة، مؤكدًا التزامه الكامل بتنفيذ توجيهات الجامعة واستراتيجياتها، والعمل مع أسرة الكلية بروح جماعية لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع ومجالات التحول الرقمي التي تمثل أحد أولويات الدولة المصرية.

اقرأ أيضاً:

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026

يوميا.. معامل التنسيق تستقبل طلاب الثانوية لتسجيل رغبات المرحلة الثانية