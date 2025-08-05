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رئيس جامعة عين شمس يُدلي بصوته في انتخابات الشيوخ: المشاركة واجب وطني

11:03 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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    رئيس جامعة عين شمس يُدلي بصوته
  • عرض 4 صورة
    رئيس جامعة عين شمس يُدلي بصوته
  • عرض 4 صورة
    رئيس جامعة عين شمس يُدلي بصوته
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كتب- عمر صبري:

أدلى الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بلجنته الانتخابية بالمدرسة البريطانية بمدينة الرحاب، التجمع الأول، بمحافظة القاهرة.

وعقب الإدلاء بصوته، أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، أهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الدستورية، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية مجتمعية تقع على عاتق كل مواطن حريص على دعم مسيرة التنمية والاستقرار.

وأوضح أن المشاركة الإيجابية من مختلف فئات المجتمع، وعلى رأسها شباب الجامعات، تسهم في بناء مستقبل الوطن وترسيخ دعائم الديمقراطية، داعيًا الجميع إلى أداء واجبهم الوطني والمشاركة بوعي في هذا الاستحقاق.

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رئيس جامعة عين شمس يدلي بصوته الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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