أبرزهم الطب.. 25 برنامج بجامعة القاهرة الأهلية تنسيق الجامعات

كتب- عمر صبري:

بدأت جامعة القاهرة الأهلية استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة 2025 وما يعادلها من شهادات في التقديم لبرامج كليات جامعة القاهرة الأهلية، وفيما يلي البرامج الرسمية الصادر بها قرار وزاري وستبدأ الدراسة العام الجامعي المقبل:

- برنامج بكالوريوس الطب والجراحة بكلية الطب البشري.

- برنامج بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان.

- برنامج بكالوريوس فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة.

- برنامج بكالوريوس العلاج الطبيعي بكلية العلاج الطبيعي.

- برنامج بكالوريوس علوم التمريض بكلية التمريض.

- برنامج بكالوريوس الطب البيطري بكلية الطب البيطري.

- برنامج بكالوريوس هندسة وإدارة التشييد والبنية التحتية بكلية الهندسة.

- برنامج بكالوريوس هندسة العمارة والعمران المستدام بكلية الهندسة.

- برنامج بكالوريوس هندسة الطاقة الكهربية والمتجددة بكلية الهندسة.

- برنامج بكالوريوس الأمن السيبراني والشبكات بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

- برنامج بكالوريوس الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

- برنامج بكالوريوس التقنية الحيوية بكلية العلوم.

- برنامج بكالوريوس الفيزياء الحيوية الطبية بكلية العلوم.

- برنامج بكالوريوس الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجي بكلية العلوم.

- برنامج بكالوريوس اقتصاديات التكنولوجيا المالية بكلية السياسة والاقتصاد.

- برنامج بكالوريوس الإحصاء وعلوم البيانات بكلية السياسة والاقتصاد.

- برنامج بكالوريوس الدراسات الدولية والأمنية بكلية السياسة والاقتصاد.

- برنامج بكالوريوس دراسات المنطقة العربية والشرق الأوسط بكلية السياسة والاقتصاد.

- برنامج بكالوريوس السياسات العامة بكلية السياسة والاقتصاد.

- برنامج بكالوريوس العلوم الاجتماعية الرقمية بكلية السياسة والاقتصاد.

- برنامج بكالوريوس المحاسبة المالية بكلية الأعمال.

- برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال "التسويق" بكلية الأعمال.

- برنامج بكالوريوس إدارة الخطر والتأمين بكلية الأعمال.

- برنامج بكالوريوس إعداد معلمي علوم الإعاقة بكلية التربية للطفولة المبكرة.

- برنامج ليسانس القانون بكلية القانون.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس.. أجواء شديدة الحرارة جنوبًا وأمطار على عدة مناطق

وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يصل معبر رفح