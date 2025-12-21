في عيدها الـ117.. جامعة القاهرة توجه رسالة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب

وجهت جامعة القاهرة رسالة تقدير واعتزاز إلى جميع منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب، والخريجين، مؤكدة أن ما حققته الجامعة من مكانة مرموقة وريادة علمية لم يكن ليتحقق إلا بجهودهم المخلصة وعطائهم المتواصل، وإيمانهم العميق برسالة الجامعة ودورها الوطني.

جاء ذلك بمناسبة الذكرى السابعة عشرة بعد المائة لتأسيس جامعة القاهرة في العام 1908.

وجددت الجامعة عهدها على مواصلة مسيرتها التاريخية، مستندة إلى إرث عريق ورؤية مستقبلية طموحة، تسعى من خلالها إلى تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار، والانفتاح على العالم، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية للجمهورية الجديدة، لتبقى جامعة القاهرة كما كانت دائمًا: جامعة الوطن.. وضمير الأمة.. وجسر العبور إلى المستقبل.

