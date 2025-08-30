جامعة حلوان تطلق نظامًا إلكترونيًا لتسجيل الطلاب الجدد للكشف الطبي

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان، عن بدء العمل بنظام إلكتروني جديد يتيح للطلاب الجدد تسجيل بياناتهم وحجز مواعيد الكشف الطبي قبل انطلاق العام الدراسي، في إطار خطة الجامعة للتحول الرقمي وتيسير الإجراءات.

ويمكن الدخول على المنصة المخصصة للخدمة عبر الرابط: اضغط هنا.

وتتم عملية التسجيل وفق خطوات متتابعة تبدأ بسداد رسوم الكشف الطبي وقيمتها 55 جنيهًا إلكترونيًا، من خلال وسائل دفع متعددة تشمل ماكينات الدفع التابعة لشركة "eFinance"، التطبيقات البنكية، أو شركات التحصيل مثل أمان وفودافون كاش وخدمني.

ويحصل الطالب على "كود دفع" صالح لمدة 24 ساعة فقط لإتمام السداد.

- بعد الدفع، ينتقل النظام إلى مرحلة التحقق من الهوية، حيث يُطلب من الطالب إدخال بريد إلكتروني صالح لتلقي "كود تحقق"، مع التنويه بضرورة مراجعة البريد العشوائي في حال تأخر وصول الرسالة.

- يعقب ذلك تعبئة استبيان طبي حول التاريخ المرضي والأمراض المزمنة، ثم تسجيل البيانات الشخصية وبيانات ولي الأمر والعنوان وأرقام الهواتف، بالإضافة إلى رفع صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء (بصيغة JPG أو JPEG) لاستخدامها في الكارنيه الجامعي.

- قبل حفظ البيانات، يوقع الطالب على إقرار إلكتروني بصحة المعلومات المقدمة، والتعهد بالخضوع للكشف العشوائي عن المخدرات خلال سنوات الدراسة.

- الخطوة الأخيرة، تشمل حجز موعد الكشف الطبي واختيار الوقت المناسب من بين المواعيد المتاحة، مع طباعة استمارة الحجز والاستبيان الطبي وإحضارهما يوم الكشف.

كما يتيح النظام إعادة جدولة الموعد في حال تعذر الحضور، بشرط أن يتم التغيير بعد انتهاء الموعد السابق مباشرة.

وبذلك تكون جامعة حلوان قد وفرت خدمة رقمية متكاملة تُسهل على الطلاب الجدد إتمام واحدة من أهم خطوات الالتحاق بالجامعة.

