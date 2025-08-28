مد فترة معرض كبير مهندسي القصور الملكية بمتحف الزعفران بجامعة عين شمس

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة عين شمس مد فترة المعرض الخاص بأعمال المهندس المعماري الإيطالي إرنستو فيروتشي، كبير مهندسي القصور الملكية في عهد الملك فؤاد، والمقام بمتحف الزعفران، بجامعة عين شمس حتى نهاية عام 2025.

يقام المعرض تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويأتي المعرض في إطار الدور الثقافي والتعليمي لمتحف الزعفران، الهادف إلى رفع الوعي الأثري والمعماري لدى طلاب الجامعة وزائري المتحف، وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق والمشرف العام على متحف الزعفران.

وأوضح الدكتور ولاء الدين بدوي أن مد فترة المعرض يتم بالتعاون مع المعهد الإيطالي للآثار بالقاهرة والمعهد الثقافي الإيطالي، ويضم المعرض مجموعة من الصور والوثائق النادرة لأبرز إبداعات فيروتشي المعمارية، التي أسهمت في إثراء الطراز المعماري المصري وإبراز روائع القصور الملكية خلال حقبة مميزة من تاريخ مصر.

