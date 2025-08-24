كتب - عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي، أنه وفي ضوء ما تم إعلانه من نتائج تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة للعام الجامعي 2025/2026، والتي استوعبت أعداداً كبيرة من الطلاب وفقاً للحدود الدنيا المقررة لكل شعبة، تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استكمال أعمال مراحل التنسيق بإتاحة الفرصة أمام الطلاب الناجحين في الثانوية العامة (الدور الأول، ويُستكمل لاحقًا بالطلاب الناجحين في الدور الثاني) للتقدم ضمن المرحلة الثالثة، وذلك وفق الضوابط والقواعد المنظمة لعملية القبول الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.

وقررت وزارة التعليم العالي فتح باب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26/8/2025، ويظل متاحاً حتى اكتمال تقدم جميع الطلاب الناجحين من الدورين الأول والثاني، لتبدأ بعدها مباشرة عمليات الفرز والمراجعة وإعلان نتائج هذه المرحلة في صورة مجمعة.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة هو 205 درجة لطلاب الثانوية العامة (النظام القديم)، و160 درجة لطلاب الثانوية العامة (النظام الحديث).

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا https://tansik.digital.gov.eg، الذي يعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة يومياً، بما يتيح لهم مرونة إدخال رغباتهم في أي وقت عبر الحاسب الشخصي، هذا بالإضافة إلي معامل الحاسب الآلي المنتشرة بالجامعات الحكومية التي تقدم الدعم الفني والإرشادي للطلاب يومياً من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصراً، وذلك لضمان إدخال الرغبات بدقة وأمان طوال فترة التسجيل.



