رابط سداد مصروفات أوراق تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2025

كتب- عمر صبري:

قررت وزارة التعليم العالي بدء مرحلة قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) اعتبارًا من يوم السبت الموافق 23/8/2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 1/9/2025، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وسيتم سداد ثمن أوراق تنسيق الشهادات المعادلة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا، www.tansik.digital.gov.eg عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

ولن يعتد بأي وسيلة أخري للسداد ولن يتمكن الطالب من تسجيل رغباته وطباعة استمارة الرغبات وإيصال التسجيل إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة على موقع التنسيق الإلكتروني.

