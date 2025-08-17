كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، استكمال صرف جميع مكافآت النشر الدولي خلال الفترة من 2020 حتى 2023 في مختلف التخصصات العلمية، مؤكدًا أن المكافآت قد تضاعفت خلال السنوات الماضية، في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير منظومة البحث العلمي، بما يسهم في رفع جودة المخرجات الابتكارية وتحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية.

وكشف عبد الصادق عن صرف الدفعة الثانية من مكافآت الأبحاث المقدمة لعام 2022 خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى جانب استكمال إجراءات صرف المستحقات المالية لأبحاث عام 2023، بالتزامن مع الإعلان عن استقبال الأبحاث العلمية المنشورة خلال عام 2024 وفق اللائحة المحدثة والمعتمدة للنشر.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم تقدموا بعدد 4864 بحثًا علميًا دوليًا للحصول على مكافأة النشر العلمي الدولي لعام 2023، بزيادة بلغت 629 بحثًا مقارنة بـ2022، مع ارتفاع عدد المتقدمين للحصول على المكافأة من 1473 عضو هيئة تدريس عام 2022 إلى 1659 عضوًا في 2023. وأضاف أن المخصصات المالية الموجهة للأبحاث العلمية المنشورة ارتفعت من 41 مليون جنيه عام 2020 إلى 70 مليون جنيه عام 2022، ثم إلى 90 مليون جنيه عام 2023.

وأكد عبد الصادق حرص إدارة الجامعة على دعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في نشر بحوثهم بالمجلات العلمية الدولية المرموقة، مشددًا على التوجه نحو تطوير جودة الأبحاث المنشورة من حيث الكم والنوع، وتوجيهها نحو تطبيقات عملية تحقق أثرًا ملموسًا على الاقتصاد والمجتمع.

من جانبه، قال الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن عدد الأبحاث المتقدمة للحصول على مكافأة النشر الدولي ارتفع بنسبة 23.2% خلال 2023 مقارنة بعام 2020، موضحًا أن العدد بلغ 3734 بحثًا في 2020، ليصل إلى 4864 بحثًا في 2023.

وأضاف السعيد أن المخصصات المالية الموجهة للنشر العلمي الدولي قفزت من 41 مليون جنيه عام 2020 إلى 90 مليونًا في 2023، لافتًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الجامعة انعكست إيجابًا على جودة المخرجات البحثية، ومن بينها زيادة المساهمة في تغطية تكاليف النشر بنسبة 150%، لترتفع قيمة المساهمة من 20 ألف جنيه عام 2024 إلى 50 ألف جنيه عام 2025.