رابط تسجيل رغبات تنسيق مدارس STEM والنيل الدولية 2025

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي بدء تسجيل رغبات طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل الثانوية الدولية للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا.

وأضاف أن التسجيل خلال الفترة من يوم السبت الموافق 16/8/2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 18/8/2025 ولمدة ثلاثة أيام، وفقًا للضوابط والقواعد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول هؤلاء الطلاب.

ودعت وزارة التعلبم العالي جميع الطلاب إلى مراجعة شروط القبول والاطلاع على دليل التنسيق قبل البدء في عملية التسجيل، لضمان اختيار الرغبات بشكل دقيق ومطابق لقواعد القبول بالكليات والمعاهد.

اقرأ أيضاً:

نائب وزير التعليم: خطة لإنهاء الفترات المسائية بالابتدائي وافتتاح فصول جديدة قريبًا

التنسيق يفتح تقليل الاغتراب والتحويلات لتنسيق المرحلتين الأولى والثانية.. رابط سريع ومباشر

قواعد جديدة لخريجي الصيدلة الخاصة.. وقرار عاجل لـ"الامتياز"