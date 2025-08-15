5 خطوات لتسجيل رغبات طلاب مدارس المتفوقين والنيل بتنسيق الجامعات 2025

كتب- عمر صبري:

حددت وزارة التعليم العالي خطوات تسجيل الرغبات طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل الثانوية الدولية للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا، كالتالي: اضغط هنا

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني على الرابط أعلاه.

- اختيار خدمة تسجيل رغبات طلاب مدارس المتفوقين أو طلاب مدارس النيل الثانوية الدولية.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

- إدخال الرغبات بالترتيب الذي يراه الطالب مناسبًا، مع إمكانية التعديل حتى نهاية الفترة المحددة.

- طباعة إيصال التسجيل والاحتفاظ به.

يبدأ تسجيل الرغبات السبت 16/8/2025 وحتى الاثنين الموافق 18/8/2025 ولمدة ثلاثة أيام، وفقًا للضوابط والقواعد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول هؤلاء الطلاب.

