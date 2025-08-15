5 خطوات لتسجيل رغبات طلاب مدارس المتفوقين والنيل بتنسيق الجامعات 2025
كتب- عمر صبري:
حددت وزارة التعليم العالي خطوات تسجيل الرغبات طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل الثانوية الدولية للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا، كالتالي: اضغط هنا
- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني على الرابط أعلاه.
- اختيار خدمة تسجيل رغبات طلاب مدارس المتفوقين أو طلاب مدارس النيل الثانوية الدولية.
- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.
- إدخال الرغبات بالترتيب الذي يراه الطالب مناسبًا، مع إمكانية التعديل حتى نهاية الفترة المحددة.
- طباعة إيصال التسجيل والاحتفاظ به.
يبدأ تسجيل الرغبات السبت 16/8/2025 وحتى الاثنين الموافق 18/8/2025 ولمدة ثلاثة أيام، وفقًا للضوابط والقواعد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول هؤلاء الطلاب.
