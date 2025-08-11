الدكتور أشرف حاتم رئيسا لمجلس أمناء جامعة الجلالة

كتب- عمر صبري:

كشف الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، الدكتور، اختيار أشرف حاتم، أستاذ الأمراض الصدرية بالكلية، ووزير الصحة والسكان الأسبق، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، رئيسا لمجلس أمناء جامعة الجلالة.

وأضاف صلاح، أنه صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتعيينه رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الجلالة، وهو اختيار صادف أهله، تقديرًا لما يتمتع به من كفاءة علمية وخبرة إدارية واسعة، وسيرة مهنية حافلة بالعطاء والإنجاز.

وأوضح عميد طب القاهرة أن التجارب المتعاقبة أثبتت أن الدكتور أشرف حاتم يمثل قيمة وطنية وأكاديمية رفيعة، وكان دائمًا في مقدمة من أسهموا بجهدهم وفكرهم في تطوير منظومتي الصحة والتعليم في مصر.

وتابع: وإننا على ثقة بأن جامعة الجلالة ستشهد تحت رئاسته لمجلس الأمناء مرحلة جديدة من التقدم والريادة، بما يليق بمكانتها ودورها في إعداد الكوادر القادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

من جهته، أعلن عميد كلية طب القاهرة اختيار الدكتورة مها زين العابدين الرباط، أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة الأسبق بكلية طب، قصر العيني جامعة القاهرة، وزير الصحة والسكان الأسبق، أمين مجلس أمناء جامعة الجلالة.

شغلت الرباط مواقع بارزة في مجال الصحة العامة داخل مصر وخارجها، وعملت لسنوات في برامج خصخصة الخدمات الصحية، وكان لها حضور بارز خلال فترة عملها في الوزارة.

