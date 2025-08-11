كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، ورعاية الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم عن تأهل 10 فرق طلابية للتصفيات المحلية لمسابقة البرمجة الدولية ECPC، والتي تُعد إحدى أبرز المسابقات العالمية في مجال البرمجة وعلوم الحاسوب، والمؤهلة للبطولة العربية والإفريقية ACPC، ثم التصفيات النهائية على مستوى العالم ICPC.

وقد شاركت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بجامعة حلوان في المسابقة بـ 50 فريقًا من مختلف الكليات، ضمت نخبة من طلاب كلية الهندسة بحلوان، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية التجارة (برنامج BIS)، وكلية العلوم، وكلية الفنون الجميلة، وكلية الآداب.

وقد أظهرت الفرق المشاركة مستوى متميزًا في التفكير المنطقي وحل المشكلات البرمجية، مما أسفر عن تأهل 10 فرق للتصفيات المحلية على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة.

هذا وستُقام التصفيات المحلية في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمنطقة أبو قير بالإسكندرية، تحت رعاية المؤسسة الدولية للتنمية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وتهدف المسابقة إلى دعم الطلاب وتحفيزهم على الابتكار والعمل الجماعي، استعدادًا للمنافسة على المستوى العربي والعالمي.

ويعكس هذا التأهل حرص جامعة حلوان على دعم طلابها في المجالات التكنولوجية والعلمية، ويؤكد مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة في إعداد جيل قادر على المنافسة في المحافل الدولية، حيث يشارك الطلاب تحت إشراف الأستاذة نشوة علي مصطفى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والأستاذ مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالجامعة.

اقرأ أيضاً:

بدء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية.. غدا

71% بسيناء.. تنسيق كليات العلاج الطبيعي الخاصة والأهلية شهادات معادلة 2025