كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية العلوم بجامعة حلوان، عن فتح باب التقديم في برنامج الوراثة والمناعة التطبيقية، الذي يُعد الأول من نوعه في مصر، حيث يجمع بين التخصصين في إطار نظام الساعات المعتمدة، ويستهدف إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل والبحث العلمي المتقدم.

ويستقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبتي العلوم والرياضيات، ممن تم ترشيحهم لأي كلية علوم حكومية، مع إمكانية التحويل إليه وفقًا لقواعد تقليل الاغتراب دون شروط إضافية.

ويُدرّس على مدار 136 ساعة معتمدة، ضمن برامج الكلية المتميزة بمصروفات، ما يوفر بيئة تعليمية متطورة وفرصًا تدريبية فعلية داخل المعامل والمراكز البحثية.

فرص عمل واسعة في مجالات حيوية

يوفر البرنامج فرصًا مهنية متنوعة لخريجيه في مجالات تشمل:

معامل التحاليل الطبية.

هيئات الأمصال واللقاحات.

معامل الحقن المجهري.

الطب الشرعي والأدلة الجنائية.

تشخيص الأمراض الوراثية والمناعية.

شركات الأدوية والمجالات الطبية البحثية المتطورة.

منهج متكامل يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي

يعتمد البرنامج على منهج دراسي حديث يجمع بين المعرفة النظرية والخبرة التطبيقية، حيث تشمل المقررات الأساسية خلال المستويين الأول والثاني موضوعات مثل:

الكيمياء.

الميكروبيولوجي.

الكيمياء الحيوية.

الفسيولوجي.

الهستوباثولوجي.

الطفيليات الطبية.

أما في المستويين الثالث والرابع، فيتخصص الطالب في علوم الوراثة والمناعة التطبيقية، إلى جانب مقررات متقدمة تشمل:

المعلوماتية الحيوية.

الإحصاء الحيوي.

علم الإيقاع البيولوجي.

النانوتكنولوجي.

الدراسات البينية.

الإعداد لاختبار IELTS الدولي للغة الإنجليزية.

دعم البحث العلمي ومشروعات التخرج

يركز البرنامج على تأهيل الطلاب للمسار البحثي من خلال:

التدريب على كتابة الأبحاث المرجعية.

تنفيذ مشروعات تخرج علمية قابلة للنشر.

المشاركة في مؤتمرات علمية.

التدريب العملي داخل معامل الكلية والهيئات البحثية المتخصصة.

ويهدف البرنامج إلى إعداد خريج قادر على المنافسة في مجالات الوراثة والمناعة، محليًا ودوليًا، في ضوء التوسع العالمي في تطبيقات التكنولوجيا الحيوية والطب الدقيق.

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