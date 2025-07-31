أسيوط ـ محمود عجمي:



تستعد جامعة أسيوط الأهلية لانطلاق العام الجامعي 2025/2026، بطرح حزمة من البرامج الأكاديمية المتطورة التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة، وتغطي مجالات متنوعة تشمل الطب، والهندسة، والتكنولوجيا، والإدارة، واللغات، بما يعكس التزام الجامعة بتقديم تعليم عالي الجودة وفقًا للمعايير العالمية.



وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال الجامعة الأهلية، أن تصميم البرامج جاء استجابة لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وحرصًا على إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لدعم خطط التنمية المستدامة والمشروعات القومية الكبرى.



من جانبه، أوضح الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن الجامعة تضم كليات نوعية تقدم برامج تعليمية متخصصة تواكب أحدث الاتجاهات العالمية، وتلبي تطلعات الطلاب ومتطلبات سوق العمل.



وتقدم الجامعة خلال العام الدراسي الجديد 17 برنامجًا أكاديميًا موزعة على 7 كليات، على النحو التالي:



كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وتضم 6 برامج:

- برنامج الذكاء الاصطناعي

- برنامج علوم الحاسب

- برنامج الأمن السيبراني

- برنامج نظم المعلومات الطبية الحيوية

- برنامج هندسة البرمجيات

- برنامج نظم المعلومات

كلية الهندسة والعلوم التطبيقية وتضم 4 برامج:

- برنامج هندسة العمارة الداخلية

- برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات

- برنامج الهندسة الطبية الحيوية

- برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات

كلية العلوم الإدارية والمالية وتضم برنامجين:

- برنامج نظم معلومات الأعمال (BIS)

- برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية (EP)

كلية الألسن واللغات التطبيقية وتضم برنامجين:

- برنامج اللغة الإنجليزية

- برنامج اللغة الألمانية

كلية الطب البشري وتقدم:

- برنامج الطب والجراحة (نظام الخمس سنوات – بنظام النقاط المعتمدة)

كلية طب الأسنان وتقدم:

- برنامج طب وجراحة الفم والأسنان

كلية الصيدلة والبحوث الدوائية وتقدم:

- برنامج الصيدلة الإكلينيكية (Clinical Pharmacy)

وتُعد جامعة أسيوط الأهلية إحدى الجامعات الأهلية المعتمدة حديثًا في مصر، وتقع بمدينة أسيوط الجديدة، حيث تسعى إلى تقديم تجربة تعليمية متكاملة قائمة على الإبداع والابتكار والبحث العلمي، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الجامعي وخدمة طلاب صعيد مصر.





