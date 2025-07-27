جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء عن التعليمات المستديمة والمعايير والاشتراطات العامة لطلب الحصول على منحة دراسية جامعية ببعض الكليات والجامعات الخاصة للحاصلين على الثانوية العامة فقط من جنوب سيناء للعام الدراسي الحالي.

وأوضحت المحافظة أن هذه المنح يتم توفيرها بجهود وتواصل محافظ جنوب سيناء مع رؤساء وأصحاب الجامعات الخاصة، وليست منحنة من الدولة، لذا فالمنح الدراسية التي تتوفر كل عام ليست حق ولكنها منحة، ولابد أن يلتزم الطالب بالتقديم في التنسيق العام للجامعات الحكومية لضمان التعليم الحكومي المجاني، ويتقدم للحصول على المنحة بديوان عام المحافظة بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للتعليم الحكومي، ولا يعتبر التقدم للحصول على منحة بديلًا للتقدم للتنسيق الحكومي، ولا يترتب على التقدم للمنحة أي إلتزام من المحافظة.

ويتم الحصول على المنحة حسب ترتيب مجموع الطلاب المتقدمين للمنحة من أبناء المحافظة، ويكون المعيار الأساسي للحصول على المنحة هو المجموع الأعلى فالأقل، على أن يكون من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول فقط، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات، ويتم ترتيب الطلاب وترشيحهم من لأعلى مجموع حتى الأقل على الجامعات أولًا بأول حسب ما يتاح من منح، وحسب ما يرد للمحافظة من خطابات رسمية من الجامعات الخاصة بتحديد عدد المنح بكل جامعة، ويتم تحديد رغبتين فقط للطلب المتقدم للمنحة.

وفي حالة تساوي المجموع بين أكثر من طالب لنفس المنحة ستكون المفاضلة للطلاب مواليد المحافظة، وللحاصلين على الشهادات "ابتدائية، إعدادية، ثانوية" بمدارس المحافظة، ولن يتم الالتفات لأي طلب غير محدد به اسم الجامعة التي يوجد بها المنح.

وأكدت المحافظة أن الطلاب خريجي الثانوية الأزهرية ليس لهم الحق في الحصول على هذه المنح، وأن المحفظة لا يحق لها نهائيًا تحديد المنح الخاصة بجامعة الملك سلمان وجميع الجامعات الأهلية، حيث تخضع المنح بها لمعايير الجامعة ذاتها.

وجرى تحديد الحد الأدنى من النسب المئوية للحصول على المنحة، بواقع 88% علمي علوم، و85% علمي رياضة، و80 % أدبي، وفي حالة تبقى عدد من المنح بالجامعات سيجري الإعلان عنها مرة أخرى مع تحديد النسب المئوية.