سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24-12-2025 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

04:59 ص 24/12/2025

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24-12-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 23-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24-12-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6823 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5970 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5118 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3980 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2843 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 212215 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 47760 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.20% إلى نحو 4434 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

