كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
17:00

السودان

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

طلائع الجيش

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة في كأس أمم أفريقيا

كتب - محمد عبد السلام:

04:57 ص 24/12/2025
    ملعب طنجة الكبير ابن بطوطة أكبر ملعب في كأس الأمم الأفريقية
تقام اليوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الجزائر أمام نظيره السوداني، ومواجهة الكاميرون أمام الجابون في كأس الأمم الأوروبية.

مواعيد مباريات كأس الأمم الافريقية اليوم الأربعاء

بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية - 2:30 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

الجزائر ضد السودان - 5:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1، الجزائرية الأولى

كوت ديفوار ضد موزمبيق - 7:30 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

الكاميرون ضد الجابون - 10:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

