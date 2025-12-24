مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة في كأس أمم أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية.. ماذا قدم بن رمضان في فوز تونس على أوغندا؟

تعرف على المباريات التي تنقلها قناة الجزائرية في كأس الأمم الأفريقية..

"قبل مباراة السودان".. أبرز المعلومات عن لوكا زيدان حارس مرمى منتخب الجزائر

تقام اليوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الجزائر أمام نظيره السوداني، ومواجهة الكاميرون أمام الجابون في كأس الأمم الأوروبية.

مواعيد مباريات كأس الأمم الافريقية اليوم الأربعاء

بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية - 2:30 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

الجزائر ضد السودان - 5:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1، الجزائرية الأولى

كوت ديفوار ضد موزمبيق - 7:30 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

الكاميرون ضد الجابون - 10:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1