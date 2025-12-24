مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة في كأس أمم أفريقيا
كتب - محمد عبد السلام:
تقام اليوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الجزائر أمام نظيره السوداني، ومواجهة الكاميرون أمام الجابون في كأس الأمم الأوروبية.
مواعيد مباريات كأس الأمم الافريقية اليوم الأربعاء
بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية - 2:30 مساء - بي إن سبورت ماكس 1
الجزائر ضد السودان - 5:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1، الجزائرية الأولى
كوت ديفوار ضد موزمبيق - 7:30 مساء - بي إن سبورت ماكس 1
الكاميرون ضد الجابون - 10:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1