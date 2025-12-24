كأس الأمم الأفريقية.. ماذا قدم بن رمضان في فوز تونس على أوغندا؟

فك منتخب تونس عقدة المباريات الافتتاحية بكأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على أوغندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة الأولى من النسخة الحالية، إذ أنه لما يحقق الفوز في لقاء افتتاحي منذ نسخة 2013.

وشهدت المباراة مشاركة محمد علي بن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي حل بديلا في الدقيقة 55.

ماذا قدم بن رمضان مع منتخب تونس؟

جاءت إحصائيات بن رمضان في مباراة تونس وأوغندا كالآتي:

تقييم 6.9/10

لعب 35 دقيقة

0 صناعة أهداف

التمريرات الصحيحة 8/12 (67%)

التمريرات في منتصف ملعب الخصم 6/10 (60%)

التمريرات في منتصف ملعبه 2/2 (100%)

لمس الكرة 24 مرة

فقد الكرة 7 مرات

تسبب في خطأ 1

المساهمات الدفاعية 3

الالتحامات (الناجحة) 3 (1)

الاعتراضات 0

التشتيتات 0

التسديدات المُبعدة 0

استعادة الكرة 3

الالتحامات الأرضية (الناجحة) 8 (5)

تمت مراوغته 1