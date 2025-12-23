انعقد مجلس كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتور أحمد سمير، عميد الكلية، وبحضور وكلاء الكلية: الدكتور هشام الزربة، وكيل شؤون التعليم والطلاب، والدكتور فايز صليب، وكيل شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب اللواء أيمن منير، مدير إدارة الخدمات الطبية البيطرية بالقوات المسلحة، والدكتور مجدي حسن، نقيب عام الأطباء البيطريين، والدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

استهل عميد الكلية الجلسة بالترحيب بالحضور، مقدّمًا التهنئة بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، وهنّأ الإخوة الأقباط بأعيادهم المجيدة، كما وجّه الشكر للأقسام العلمية على ما قدمته من إبداع وتميّز في الأنشطة الطلابية، وما بذلوه من جهد كبير خلال الفصل الدراسي الأول، متمنيًا التوفيق للطلاب في الامتحانات.

ووافق المجلس على:

1- إنشاء مركز التدريب المهني بالكلية.

2- إنشاء مكتب التميّز وريادة الأعمال البيطرية وتسويق الخبرات الأكاديمية.

3- إنشاء مكتب إعلامي خاص بالكلية.

4- إقرار بعض التعديلات على الخطة الاستراتيجية للكلية، والتي عرضتها الدكتورة جاكين الجاكي، وكيل الكلية الأسبق.

وشهد المجلس استعراض جلسات رؤساء الأقسام الإكلينيكية، واجتماعات لجنة تطوير المستشفى البيطري الجامعي، ونتائج هذه الاجتماعات، وخطة الإدارة لافتتاح المستشفى خلال الفترة المقبلة، مع الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى بنهاية شهر يناير المقبل.

كما استعرض المجلس إنجازات مركز بحوث رعاية الحيوان والدواجن، ودورات التسمين ونتائجها، إلى جانب خطة المرحلة المقبلة لتكثيف الإنتاج والتوسع في تصنيع منتجات اللحوم والألبان.

وفي قطاع شؤون التعليم والطلاب، جرى استعراض الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، ومناقشة بعض الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتطوير البرامج المتميزة، والتنويه عن بدء التدريب الطلابي الميداني في نهاية العام الدراسي، والاستعداد لسنة الامتياز.

وأكد عميد الكلية، بحضور رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أهمية ربط البحث العلمي والدراسة الأكاديمية بمشكلات الواقع العملي، والتأكيد على دعم الكلية للهيئة في تحليل البيانات والإحصائيات الوبائية، والمساهمة في حل المشكلات الوبائية على مستوى الدولة.

كما استعرض المجلس نتائج اللقاءات مع الشركات الخاصة والجهات المختلفة للمساهمة في تطوير العملية التعليمية، وتطوير المستشفى البيطري، وتحديث الملاعب والمنشآت بالكلية.

وناقش المجلس واعتمد مذكرات شؤون الأفراد، وصدّق على منح درجات علمية ووظيفية مختلفة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، كما صادق على أعمال لجان التعليم والطلاب، والدراسات العليا، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعلاقات الثقافية، والبحوث العلمية.