كتب- عمر صبري:

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الاعتماد الدولي يمثل محورًا أساسيًا في خطة الجامعة للتطوير الشامل، مشددًا على ضرورة إعداد البرامج الأكاديمية وفق المعايير العالمية، ودعم قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، إلى جانب رفع كفاءة الجهاز الإداري، وتطوير البنية التحتية والخدمات التعليمية، بما يتواكب مع متطلبات جهات الاعتماد الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع "مراجعة الإدارة العليا للجودة" الذي عقد بمقر الجامعة، بحضور الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات ومديري المراكز والوحدات، وممثلي الإدارات المختلفة.

وأشار "قنديل"، إلى أن التوسع في الحصول على الاعتمادات الدولية يسهم في تعزيز تصنيف الجامعة عالميًا، ويعكس ثقة المجتمعين المحلي والدولي في جودة التعليم والبحث العلمي بجامعة حلوان، داعيًا إلى تكاتف جميع قطاعات الجامعة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

مناقشات موسعة حول مؤشرات الأداء وخطط التطوير

ناقش الاجتماع مجموعة من المحاور المتعلقة بجودة الأداء المؤسسي، من بينها موقف كليات الجامعة والإدارات المختلفة من تطبيق معايير الجودة والاعتماد، ومؤشرات الأداء الحالية، إلى جانب تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، ومدى تحقق أهداف الجودة.

كما تناول الاجتماع فعالية الإجراءات المتبعة في التعامل مع المخاطر والفرص، وآليات التحسين المستمر، بالإضافة إلى تبني ثقافة التقييم المستمر، وتعزيز نظم ضمان الجودة في مختلف الكليات والإدارات، بما يعزز قدرة الجامعة على مواجهة التحديات العالمية في مجال التعليم العالي، وتأهيلها لتكون من المؤسسات التعليمية الرائدة إقليميًا ودوليًا.

"الإدارة الذكية" واستكمال التحول الرقمي

في سياق متصل، ناقش الحضور سبل تطوير قدرات الجهاز الإداري، من خلال اعتماد حزم تدريبية متخصصة تشمل التحول الرقمي، بما يواكب التوجه الاستراتيجي للجامعة نحو "الإدارة الذكية". وأكد الاجتماع على أهمية القياس الدوري لرضا العملاء الداخليين والخارجيين، لضمان تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.

توصيات ختامية لعرضها على مجلس الجامعة

خرج الاجتماع بعدد من التوصيات الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري، وتم التصديق عليها تمهيدًا لعرضها على مجلس الجامعة لاعتمادها، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحقيق التميز المؤسسي وتحسين جودة الخدمات التعليمية والإدارية بجامعة حلوان.

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