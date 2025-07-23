تنسيق الثانوية العامة 2025.. 6 كليات لا تخضع للتوزيع الجغرافي

كتب- عمر صبري:

اعتبرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كليات التخطيط العمراني جامعة القاهرة – فنون جميلة (عمارة) جامعة بني سويف – علوم البترول والتعدين جامعة بني سويف – طب الأسنان وكلية العلاج الطبيعي جامعة بني سويف – علوم التغذية جامعة حلوان) كليات فريدة.

وفسرت وزارة التعليم العالي، هذا القرار، خلال قواعد قبول طلاب الثانوية العامة 2025، بأنه سيتم القبول بها خارج قواعد التوزيع الجغرافي، ويتم التحويل منها إلى باقي الكليات الأخرى بالجامعات الحكومية أو العكس وفقاً لقواعد التحويل بين المناظر.

ومن المتوقع أن ينطلق تنسيق المرحلة الأولى الأحد المقبل، وأعلن المجلس الأعلى للجامعات عن أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات المصرية الحكومية؛ وذلك لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تيسير عملية التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وإشراف الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

ويُتاح للطلاب استخدام أجهزة الحاسب الآلي لتسجيل رغباتهم على موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشكل مجاني.

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