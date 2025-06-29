جامعة حلوان تنفذ برنامجًا لتدريب مديري الإدارات على مواجهة الأزمات

كتب - عمر صبري:

نفّذت جامعة حلوان برنامجًا تدريبيًا بعنوان "إدارة الذات ومواجهة الأزمات"، استهدف مديري الإدارات بالجامعة، وذلك في إطار جهود الجامعة لتطوير مهارات القيادات الإدارية وتنمية الكفاءات البشرية.

أقيم البرنامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الذي أكد أن تنمية الإنسان تأتي في مقدمة أولويات الجامعة، مشيرًا إلى أن إعداد قيادات واعية قادرة على التعامل مع التحديات يمثل أحد أركان التميز المؤسسي.

تركيز على الذكاء العاطفي وتنظيم السلوك

قدّمت البرنامج الدكتورة عزة خضري، أستاذة علم النفس وخبيرة التنمية الذاتية، وتناول عدة محاور، أبرزها: إدارة الذات، وتنظيم السلوك، وضبط الوقت، وتحديد الأولويات، إلى جانب التحكم في الانفعالات واتخاذ القرارات في المواقف الضاغطة.

كما ناقش البرنامج مفهوم الذكاء العاطفي كأداة فاعلة في الإدارة، من خلال استعراض عناصره الأساسية: الوعي الذاتي، والتنظيم الذاتي، والتحفيز، والتعاطف، والمهارات الاجتماعية، مع توضيح تأثيرها على القيادة وبناء فرق العمل المتعاونة.

تطبيقات عملية وجلسات تفاعلية لتعزيز الفهم

تضمّن البرنامج التدريبي تمارين تطبيقية ومواقف تفاعلية لتعميق الفهم، بالإضافة إلى جلسات نقاشية حول آليات مواجهة الأزمات، وأساليب التعامل مع الضغوط المهنية، وتقديم حلول عملية تدعم الصحة النفسية والإدارية للكوادر.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم لمحتوى البرنامج، ولحرص الجامعة على دعمهم المهني، معتبرين أن هذا النوع من التدريب يسهم في رفع كفاءة الأداء ويعزز من بيئة العمل المؤسسي.



وأكد فريق العمل أن البرنامج يأتي ضمن خطة الجامعة لتطوير الموارد البشرية، وتعزيز ثقافة التميز الإداري، بما يدعم رؤية الجامعة في تحقيق بيئة عمل احترافية ومتطورة.