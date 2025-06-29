نتائج مسابقة "أفضل قصة خيال علمي" بجامعة حلوان

كتب- عمر صبري:

أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان نتائج مسابقة أفضل قصة خيال علمي على مستوى كليات الجامعة للعام الجامعي 2024 / 2025، والتي شهدت مشاركة متميزة من 65 طالبًا وطالبة من مختلف الكليات، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وقال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إن تنظيم مثل هذه المسابقات يأتي في إطار حرص الجامعة على تنمية قدرات الطلاب الإبداعية وصقل مواهبهم، وتحفيز التفكير العلمي والتخيل الابتكاري، وهي من الأدوات التربوية الحديثة التي تسهم في إعداد جيل قادر على التعامل مع تحديات المستقبل ومواكبة تطورات العلم والتكنولوجيا، كما تولي الجامعة اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، وتسعى من خلالها إلى بناء شخصية متكاملة للطالب الجامعي تجمع بين التحصيل العلمي والمهارات الإبداعية.

وفيما يلي أسماء الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مستوى:

المستوى الأول:

المركز الأول الطالبة/ هبة الله زكريا سليمان كلية الاقتصاد المنزلي.

المركز الثاني الطالبة/ سبأ مجدى حسين كلية الطب.

المركز الثالث الطالبة/ايمان محمد عبدالفتاح كلية الأداب.

المستوى الثانى:

المركز الأول الطالبة/ جنى وليد عبدالحفيظ كلية الاقتصاد المنزلي.

المركز الثاني الطالب/ أحمد حماده عباس كلية الطب.



المركز الثالث الطالبة/أية نصر صلاح كلية الصيدلة.

المستوى الثالث:

المركز الأول الطالبة/دينا امير حسنى كلية الطب.

المركز الثاني الطالبة/ اسماء ابراهيم جلال كلية الخدمة الاجتماعية.

المركز الثالث الطالبة/روان عبدالمقصود جمعة كلية الأداب.

وجاءت المسابقة تحت إشراف عام اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة نشوة علي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي.

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