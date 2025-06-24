كتب- عمر صبري:

في إنجاز أكاديمي بارز، حصل إبراهيم الخولي، أول معيد من فئة "القادرون باختلاف" بكلية الإعلام في المعاهد الكندية CIC، على درجة الماجستير بتقدير امتياز، عن رسالته المقدمة إلى معهد البحوث والدراسات العربية، يوم 23 يونيو الجاري، تحت عنوان: "تقييم المعالجة الإعلامية لقضايا القادرون باختلاف: دراسة كيفية".

وضمت لجنة المناقشة كلًا من:

د. سامي طايع، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام – جامعة القاهرة (رئيسًا ومناقشًا)

د. آمال الغزاوي، عميدة إعلام CIC وأستاذ الإذاعة والتليفزيون (مناقشًا)

د. ريم عادل، رئيس قسم البحوث الإعلامية بالمعهد (مشرفًا)

حضر المناقشة عدد من أساتذة الإعلام والإعلاميين البارزين، إلى جانب الدكتور ممدوح القاضي، رئيس مجلس إدارة مجموعة CIC.

واعتمدت الرسالة على منهجية الدراسة الكيفية والتحليلية، من خلال مقابلات معمّقة مع خبراء إعلام، وأخصائيين في التربية الخاصة، ومسؤولين من وزارة التربية والتعليم. كما شملت تحليلًا لعدد من الصحف المصرية (اليوم السابع، الوفد، الأهرام)، والقنوات الإخبارية (النيل للأخبار، العربية) خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

واستند الباحث في دراسته إلى أكثر من 94 مرجعًا، و30 دراسة سابقة، كما سلط الضوء في ختام بحثه على جهود الدولة في دعم "القادرون باختلاف"، مشيدًا بالخطوات المتقدمة في هذا الملف.

ويُعد إبراهيم الخولي نموذجًا مشرفًا للتفوق الأكاديمي والتحدي، حيث يجسّد نجاحًا ملهمًا لفئة "القادرون باختلاف" في سلك التعليم العالي والبحث العلمي.

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