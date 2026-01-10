كشف الدكتور ياسر حسان المرشح في انتخابات رئاسة حزب الوفد، عن أسباب ودوافع خوضه الانتخابات.

وقال "حسان"، لمصراوي، إن انتخابات حزب الوفد الحالية تعد الأكثر زخما وحديثا عن سابقها نظرًا لتعدد المرشحين بمختلف الأجيال والرؤى والأفكار، موضحًا أن الحزب يعاني من مشكلات كثيرة تتطلب رئيس لديه القدرة على توحيد الصف وإنهاء حالة الانقسام التي ضربت الحزب خلال السنوات الأخيرة مما انعكس بشكل سلبي على وجوده بالحياة الحزبية.

وأوضح أن أبرز المشكلات التي يعاني منها الحزب هي الأزمة المالية ومشكلات المؤسسة الإعلامية الممثلة في العدد الورقي لجريدة الوفد وبوابتها الإلكترونية التي تراجعت بها نسبة القراءات والإعلانات ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المالية.

ولفت إلى أنه خلال فترة تولي عبد السند يمامة تراجع الحزب عن دوره في المعارضة البناءة وتواجده في الحياة الحزبية بشكل عام.

وعن مشاركة الحزب بالحوار الوطني، قال حسان، إن عبدالسند يمامة انفرد برؤية الحزب مع مجموعة قليلة من الموالين له، وأنا كعضو هيئة عليا وأمين صندوق لم أكن أعلم رؤية الوفد".

وحول عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر التي خاضت الانتخابات البرلمانية 2026، قال حسان إن هذه النسبة لا تليق بحزب الوفد وتاريخه بالحياة النيابية.

وعن ترشح الدكتور السيد البدوي بعد انعزاله عن العمل السياسي لسنوات قال حسان، إن ترشح البدوي يزيد حدة المنافسة، ومنافستي له منافسة ابن لوالده باعتباره أب لكل الوفديين ونأمل بأن تخرج الانتخابات بصور تليق ببيت الأمة.

واختتم حسان حديثه مؤكدًا أن انتخابات الوفد 2026 تًعد الأكثر صعوبة وزخمًا لتعدد مرشحيها موجهًا دعوته بضرورة إدراك الوفدين بأهمية المشاركة.

