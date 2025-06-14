تفاصيل احتفالية تخرج طلاب مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

كتب- عمر صبري:

نظَّمت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور أحمد عبد الغني، احتفالية بمناسبة تخرُّج طلاب المركز الثقافي المصري لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، للعام الدراسي 2024- 2025، احتفاءً بإنجاز الطلاب الوافدين في تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات.

وأعرب الدكتور أحمد عبد الغني، خلال كلمته بالحفل، عن سعادته بتفوق الطلاب وتمكنهم من مهارات اللغة العربية، مشيدًا بجهود إدارة المركز والمعلمين في تأهيل الطلاب الوافدين وتوفير بيئة تعليمية داعمة، وتوجَّه بالشكر إلى جميع القائمين على المركز من إدارة ومعلمين؛ تقديرًا لدورهم في تحقيق هذا الإنجاز.

وشهد الحفل مشاركة فعّالة من الطلاب الذين قدَّموا عروضًا لغوية متنوعة شملت الشعر والمسرح، والتي أبرزت نتائج تعلمهم، ومخرجات دراستهم اللغة العربية بطرق إبداعية ومبتكرة، أظهرت تطور مستواهم اللغوي وقدرتهم على التعبير بأسلوب سليم.

واختُتم الحفل بتكريم الطلاب المتفوقين والمعلمين والإداريين، في أجواء أُسرية يسودها الفخر والاعتزاز بما تم تحقيقه.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفاعلية تأتي في إطار سلسلة من الأنشطة التعليمية والثقافية التي تنظمها الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن خلال منصة "ادرس في مصر"؛ بهدف خلق بيئة تعليمية متكاملة للطلاب الوافدين تجمع بين التعلم الأكاديمي والتفاعل الثقافي، بما يسهم في تعزيز تجربتهم الدراسية في مصر.

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