وزير التعليم العالي يبحث التعاون الأكاديمي مع نائب رئيس جامعة "كيه يو لوفين" البلجيكية

كتب – عمر صبري:

التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالدكتور بيتر ليفنز، نائب رئيس جامعة كيه يو لوفين KU Leuven للعلاقات الدولية؛ لبحث سبل التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية ونظيرتها البلجيكية، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا، والدكتورة شاهندا عزت، الملحق الثقافي المصري بباريس.

خلال اللقاء، أكد الوزير على أهمية توسيع آفاق التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات الأوروبية، مشيرًا إلى النجاح الذي حققته الوزارة في تعزيز العلاقات مع الجامعات الفرنسية، خاصة بعد زيارة الرئيس الفرنسي لجامعة القاهرة وتوقيع ٤٢ بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية والفرنسية، وهو ما تسعى الوزارة لتكراره مع الجامعات البلجيكية.

واستعرض "عاشور" ملامح الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي ترتكز على عدد من المحاور الأساسية، من بينها دعم التحالفات الإقليمية وربط منظومة التعليم بسوق العمل والصناعة، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب "ليفنز" عن اهتمام جامعة كيه يو لوفين بتعزيز التعاون مع الجامعات المصرية، خاصة في مجالات التبادل الطلابي وتبادل أعضاء هيئة التدريس، مشيدًا بالإمكانيات والفرص المتاحة في منظومة التعليم العالي المصرية.

جدير بالذكر أن جامعة "كيه يو لوفين" تحتل المرتبة الـ42 عالميًا وفقًا لتصنيف "Times Higher Education"، وتُعد من أعرق الجامعات الأوروبية في مجالات البحث العلمي والتعليم الأكاديمي.



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