18 صورة من المهرجان الكشفي والإرشادي بجامعة القاهرة

افتتح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، فعاليات المهرجان الكشفي الـ46 والإرشادي الـ34 لجوالى وجوالات الجامعة، الذي أُقيم بالمخيم الدائم بملاعب الجامعة تحت شعار «من الفكرة إلى الفعل.. جوالة تصنع المستقبل»، وذلك بمشاركة 17 كلية من كليات الجامعة، وبحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات ووكلائها، وقيادات رعاية الشباب بالجامعة والكليات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن تنظيم المهرجان يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية باعتبارها أحد المحاور الأساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي والانضباط والمسئولية، مشيرًا إلى أن شعار المهرجان يعكس توجه الجامعة نحو تحويل الأفكار المبدعة لدى الطلاب إلى مبادرات عملية تسهم في صناعة المستقبل وإعداد جيل قادر على الابتكار وتحمل المسئولية والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.

وأضاف رئيس الجامعة أن الحركة الكشفية تمثل نموذجًا تربويًا متكاملًا يسهم في تعزيز قيم العمل التطوعي والانتماء الوطني، ويمنح الطلاب خبرات عملية تُكمل دور الدراسة الأكاديمية، بما ينعكس إيجابًا على تأهيلهم للحياة المهنية والمجتمعية.

ووجّه الدكتور محمد سامي عبدالصادق الشكر إلى قطاع التعليم والطلاب وإدارات رعاية الشباب بالكليات على جهودهم في تنظيم المهرجان، مثمنًا الحماس والمشاركة الفاعلة لطلاب الجوالة والجوالات، ومتمنيًا لهم التوفيق في تقديم فعاليات وأنشطة متميزة تليق باسم وتاريخ جامعة القاهرة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المهرجان يشهد مشاركة واسعة من مختلف كليات الجامعة، ويتضمن مجموعة متنوعة من العروض والأنشطة الكشفية والإرشادية التي تُبرز مهارات الطلاب التنظيمية والقيادية، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة تُطلق طاقات الطلاب الإبداعية وتدعم مشاركتهم في مختلف الأنشطة الطلابية.

وعقب الافتتاح، تفقد رئيس الجامعة معرض أنشطة ومنتجات الجوالة الذي ضم أعمالًا فنية ومشغولات يدوية ومخيمات كشفية وملصقات توعوية وأنشطة مجتمعية متنوعة، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب المشاركين، مشيدًا بما قدموه من نماذج متميزة تعكس مستوى الوعي والقدرة على الابتكار والعمل الجماعي.

ويُعد المهرجان الكشفي والإرشادي بجامعة القاهرة أحد أبرز الفعاليات الطلابية السنوية التي تعكس حيوية الحركة الطلابية داخل الجامعة، وتؤكد دورها الريادي في إعداد كوادر شبابية واعية ومؤهلة للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر

شروط تقسيط مقايسة الكهرباء.. اعرف قيمة التكلفة وكيفية السداد

تفاصيل خطة الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة.. برامج خاصة عن الذكاء الاصطناعي