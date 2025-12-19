قدمت الدكتورة نهى نبيل نصر محمد قسم الكيمياء العلاجية، المركز القومي للبحوث، شرحًا علميًا لمعادلة "أكل صحي + حركة = وداعًا للسكر" لداء السكري.

وقالت إن السكري مرض مزمن يحدث عندما لا يفرز الجسم ما يكفي من الإنسولين أو لا يستخدمه بشكل صحيح، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

وأضافت أن استمرار هذا الارتفاع يسبب أضرارًا للأعصاب، العينين، الكلى، والقلب.

ولفتت إلى أن الأعراض المبكرة عطش شديد، وكثرة التبول، وفقدان وزن غير مبرر، وإرهاق وتشوش في الرؤية.

وأشارت إلى أن المضاعفات إذا لم تتم السيطرة عليها قد تؤدي إلى النوبات القلبية، والسكتة الدماغية، والفشل الكلوي، وفقدان البصر أو مشاكل القدم التي قد تصل للبتر.

وذكرت أن الأنواع تشمل النوع الأول يحتاج المريض فيه إلى حقن الإنسولين يوميًا، النوع الثاني الأكثر شيوعًا وغالبًا يرتبط بالسمنة، وقلة الحركة.

وحول الوقاية، نصحت بالحفاظ على وزن صحي، وممارسة الرياضة 150 دقيقة أسبوعيًا، وتناول غذاء متوازن قليل السكريات والدهون، والابتعاد عن التدخين.

كما نصحت باعتماد العلاج على تغيير نمط الحياة مع أدوية مثل الميتفورمين، وأحيانًا الإنسولين، كما يجب متابعة ضغط الدم والكوليسترول، وفحص العينين والكلى والقدمين بانتظام لتجنب المضاعفات.

