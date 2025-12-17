إضاءة وتقوية.. توجيهات جديدة لجامعة العاصمة بشأن امتحانات الفصل الأول

كتب – عمر صبري:

أعلنت جامعة العاصمة (حلوان سابقًا) انتظام العملية التعليمية، ومواصلة استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، بما يضمن توفير بيئة امتحانية منضبطة تتيح للطلاب أداء اختباراتهم في أجواء مناسبة.

وتُعقد الامتحانات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حيث شملت الاستعدادات الانتهاء من إعداد جداول الامتحانات وإعلانها في المواعيد المحددة، وتجهيز مقار اللجان الامتحانية داخل الجامعة، والتأكد من توافر الإضاءة والتهوية المناسبة، بما يحقق الانضباط والتنظيم داخل اللجان.

كما وجهت إدارة الجامعة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير أداء الامتحانات لجميع الطلاب، مع الاهتمام بالطلاب ذوي الإعاقة، من خلال توفير اللجان المناسبة لهم، وتطبيق التيسيرات المعتمدة وفق اللوائح المنظمة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.

وفي السياق ذاته، حرصت الجامعة على توفير جميع سبل الدعم للطلاب الوافدين، بما يسهم في انتظام مشاركتهم في الامتحانات دون معوقات، والتأكيد على وضوح الجداول والتعليمات الخاصة بهم، في إطار اهتمام الجامعة بدمج الطلاب الوافدين داخل المنظومة التعليمية وتقديم تجربة تعليمية مستقرة لهم.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، أن الجامعة تدير منظومة الامتحانات وفق رؤية متكاملة تقوم على الانضباط المؤسسي والعدالة الكاملة، واضعة الطالب في قلب الاهتمام باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، مشددًا على أن توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة لجميع الطلاب دون استثناء يمثل أولوية قصوى لإدارة الجامعة.

وأوضح أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بالطلاب ذوي الهمم من خلال تطبيق التيسيرات المعتمدة وتوفير اللجان المناسبة بما يراعي احتياجاتهم، إلى جانب تقديم جميع أوجه الدعم للطلاب الوافدين لضمان انتظام مشاركتهم في الامتحانات دون معوقات.

وأضاف قنديل أن إدارة الجامعة تحرص على التواصل المستمر مع عمداء الكليات لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، مع التأكيد على تواجد أستاذ المقرر داخل اللجان للإجابة عن أي استفسارات قد تطرأ للطلاب، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة ورؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير منظومة التقويم وترسيخ مبادئ العدالة داخل مؤسسات التعليم العالي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن هناك متابعة مستمرة لسير الاستعدادات داخل الكليات، والتأكد من جاهزية اللجان وتوافر عناصر الانضباط، مع التشديد على سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى خلال فترة الامتحانات، وتقديم الدعم الكامل لجميع الطلاب بما يضمن انتظام العملية الامتحانية.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار رؤية جامعة العاصمة الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في منظومة التقويم، وتعزيز الثقة في العملية التعليمية، بما يسهم في تحقيق تجربة جامعية متكاملة تقوم على الجودة والانضباط.