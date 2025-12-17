ندوة صيدلة عين شمس توضح طرق الحصول على منح وإجراءات التعاقد

نظمت كلية الصيدلة بجامعة عين شمس ندوة تعريفية بعنوان «إدارة المنح والمشروعات»، لدعم الباحثين وأعضاء هيئة التدريس وتعزيز فرص التمويل والتعاون الدولي، وذلك تحت رعاية الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ريحاب عثمان أحمد، القائم بأعمال عميد الكلية، وبإشراف قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة برئاسة الأستاذة الدكتورة شيرويت الأحمدي، والدكتورة إيريني أيوب، مدير العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالكلية.

وقدّمت الندوة كلٌّ من الدكتورة هدى سوسة، مدير إدارة المنح والمشروعات، والدكتورة نهى الرافعي، نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ومنسق جامعة عين شمس لبرنامج التبادل الأوروبي «Erasmus+»، ونيفين إسكندر، المنسق الإداري بمكتب المنح والمشروعات.

وتناولت الندوة فرص التمويل المحلية والدولية، وآليات دعم المشروعات البحثية منذ مرحلة الفكرة، مرورًا بمرحلة التقديم، وصولًا إلى إدارة العقود حتى انتهاء المشروع.

كما ناقشت إجراءات التقديم والمتابعة الإدارية، والإدارة المالية والفنية للمشروعات بعد الحصول على المنحة، إضافة إلى آليات التعاون الفعّال مع مكتب المنح والمشروعات بجامعة عين شمس.

وحضر الندوة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، وتم عرض عدد من قصص النجاح في مجال الحصول على المنح وتمويل المشروعات البحثية، بما أسهم في نقل الخبرات العملية وتشجيع المشاركين على الاستفادة من الفرص المتاحة.