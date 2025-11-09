

شارك الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، في منتدى رؤساء الجامعات العالمي والمنتدى الدولي للتعليم العالي 2025، المنعقد بمدينة هانغتشو في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر 2025، بمشاركة نخبة من رؤساء الجامعات وقادة التعليم العالي من مختلف دول العالم، وذلك بدعوة رسمية من رابطة التعليم العالي الصينية وجامعة تشجيانغ.



وألقى سلامة الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية بعنوان: «الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم العالي»، مؤكدًا أن العالم يشهد منعطفًا تاريخيًا في مسار التعليم، إذ لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة مساعدة، بل بيئة معرفية وتقنية جديدة تتطلب من الجامعات تطوير قدراتها والتكيّف مع متغيراتها.



وأوضح أن المنطقة العربية تمتلك قاعدة بشرية شابة تفوق 60% من عدد السكان، ما يجعل الاستثمار في التعليم الابتكاري وبناء القدرات التقنية ضرورة استراتيجية لضمان مستقبل اقتصادي وتنافسي مستدام.



واستعرض سلامة نماذج من الاستراتيجيات الوطنية العربية التي جعلت الذكاء الاصطناعي محورًا لخططها التنموية، إلى جانب مبادرات جامعية رائدة، منها: استخدام أنظمة التعلم الذكي لتخصيص التعليم وفق احتياجات الطلبة، توظيف الحوسبة الفائقة لدعم الأبحاث الطبية والبيئية، مشروعات رقمية للحفاظ على التراث العربي المخطوط وإتاحته عالميًا.



وفي سياق تعزيز العمل العربي المشترك، استعرض الأمين العام جهود اتحاد الجامعات العربية في إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الذي يهدف إلى تنسيق برامج التدريب وتطوير مشروعات بحثية مشتركة بين الجامعات العربية.



ودعا سلامة إلى تعزيز التعاون الدولي عبر إطلاق «الميثاق العالمي للتعليم الذكي»، وهو إطار طوعي يهدف إلى: تطوير نماذج تعليمية مشتركة، دعم الأبحاث العلمية متعددة الجنسيات، وضع معايير أخلاقية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في التعليم.



وتأتي مشاركة اتحاد الجامعات العربية في هذا المنتدى ضمن استراتيجيته للانفتاح على الشراكات العالمية، وبناء شبكات تعاون أكاديمي تسهم في نقل المعرفة وتبادل الخبرات، وتعزيز الحضور العربي في المشهد العلمي الدولي.



اقرأ أيضًا:



طقس خريفي وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة







لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يواصلون التصويت بانتخابات النواب 2025







ما هي أعراض مرض الحمى القلاعية؟.. وهل يؤثر على الإنسان؟



