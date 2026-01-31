الأهلي يتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا
كتب : هند عواد
رواد موقع مصراوي انتظروا تغطية خاصة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز
حراسة المرمى: مصطفى شوبير
خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا
خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - طاهر محمد طاهر
خط الهجوم: مروان عثمان
إلى أحداث المباراة:
الدقيقة 1: انطلاق المباراة
الدقيقة 4: تصويبة من طاهر محمد طاهر من خارج المنطقة، لكن بجوار المرمى
الدقيقة 10: مصطفى شوبير يتصدى لتصويبة قوية من لاعب يانج أفريكانز
الدقيقة 13: توقف اللعب لإصابة ياسين مرعي
الدقيقة 23: بطاقة صفراء لبوكا للاعب يانج أفريكانز
الدقيقة 27: توقف اللعب لإصابة زيزو
الدقيقة 28: توقف اللعب لإصابة مصطفى شوبير
الدقيقة 38: بطاقة صفراء لمصطفى شوبير
45+1: هدف أول لصالح يانج أفريكانزش
الدقيقة 61: تعادل الأهلي عن طريق أليو ديانج
الدقيقة 87: خطأ لصالح محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي