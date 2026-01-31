مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

1 1
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

نيوكاسل

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

17 10
16:00

تونس

جميع المباريات

الأهلي يتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

كتب : هند عواد

03:00 م 31/01/2026 تعديل في 04:58 م
رواد موقع مصراوي انتظروا تغطية خاصة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: مروان عثمان

إلى أحداث المباراة:

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 4: تصويبة من طاهر محمد طاهر من خارج المنطقة، لكن بجوار المرمى

الدقيقة 10: مصطفى شوبير يتصدى لتصويبة قوية من لاعب يانج أفريكانز

الدقيقة 13: توقف اللعب لإصابة ياسين مرعي

الدقيقة 23: بطاقة صفراء لبوكا للاعب يانج أفريكانز

الدقيقة 27: توقف اللعب لإصابة زيزو

الدقيقة 28: توقف اللعب لإصابة مصطفى شوبير

الدقيقة 38: بطاقة صفراء لمصطفى شوبير

45+1: هدف أول لصالح يانج أفريكانزش

الدقيقة 61: تعادل الأهلي عن طريق أليو ديانج

الدقيقة 87: خطأ لصالح محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي

الأهلي ويانج أفريكانز مباراة اللأهلي بث مباشر الأهلي ويانج أفريكانز

