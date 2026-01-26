صندوق رعاية المبتكرين يدعم مشاركة 3 فرق جامعية في مسابقة بقطر

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي، عن دعمه الكامل لمشاركة ثلاث فرق طلابية مصرية في مسابقة Shell Eco-Marathon 2026، والتي تقام بدولة قطر، بمشاركة نخبة من الجامعات العالمية.

وتضم الفرق المصرية المشاركة كلا من فريق Menoufia Racing Team كلية الهندسة جامعة المنوفية، وفريق Helwan Racing Team كلية الهندسة جامعة العاصمة (حلوان سابقًا)، وفريقEco-Racing Team كلية الهندسة جامعة القاهرة.

وتقام المسابقة في حلبة لوسيل الدولية بالدوحة خلال الفترة من 21 إلى 25 يناير الجاري، بمشاركة أكثر من 70 فريقًا طلابيًا ونحو 1000 طالب من 15 دولة، في منافسة عالمية لتصميم وبناء سيارات أخف وزنًا، وأكثر ذكاءً، وأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة.

ويتنافس الطلاب ضمن فئتين رئيسيتين، وهما سيارات تحاكي السيارات الحقيقية، وسيارات خفيفة للغاية لتحقيق أعلى كفاءة طاقية، ويشارك الطلاب في تصميم الهياكل والأنظمة الميكانيكية والكهربائية، وبرمجة الأنظمة الذكية، باستخدام تقنيات متنوعة، تشمل محركات الاحتراق الداخلي، والبطاريات الكهربائية، وخلايا وقود الهيدروجين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن مسابقة Shell Eco-Marathon تعد منصة دولية مهمة تمكن الطلاب من تطبيق معارفهم الأكاديمية عمليًا، وتنمية مهاراتهم التقنية والإبداعية، وتعزيز روح الابتكار لديهم في مجالات الطاقة المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة، فضلا عن إكسابهم خبرات عملية في التصميم الهندسي، وإدارة المشروعات، والعمل الجماعي.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن دعم الصندوق لهذه المشاركة يأتي اتساقًا مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي تضع الابتكار وريادة الأعمال على رأس أولوياتها، مؤكدًا استمرار الصندوق في دعم وتمكين الطلاب المتميزين لتمثيل مصر في المحافل الإقليمية والدولية، متمنيًا للفرق المصرية التوفيق وتحقيق نتائج مشرفة تليق باسم مصر.

