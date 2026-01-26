افتتاح دوري الجامعات والمعاهد بمشاركة 3 آلاف طالب.. صور

كتب- عمر صبري:

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات حفل افتتاح دوري الجامعات والمعاهد المصرية في نسخته الـ53، والذي ينظمه الاتحاد الرياضي للجامعات خلال الفترة من 25 يناير الجاري حتى 1 فبراير 2026.



جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد راغب مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عمرو علام مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي، والدكتور أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشؤون الاقتصادية، وعدد من رؤساء الجامعات ونوابهم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، ولفيف من قيادات وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة، ورؤساء الاتحادات الرياضية، والجامعات المشاركة، بالصالة المغطاة بنادي النادي بالعاصمة الجديدة.

بدأ حفل الافتتاح بطابور عرض للجامعات المشاركة، أعقبه عرض فرعوني، ثم فقرة حوارية مع أبطال التايكوندو الحاصلين على ميداليات بطولة العالم بألمانيا، إلى جانب كلمة للأبطال البارالمبيين.

كما شهدت الفعاليات تكريم ثلاثة طلاب فائزين في مسابقة الهوية البصرية، مع تخصيص جوائز لهم من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ تقديرًا لإبداعهم وتميزهم، وعرض فيديو عن الاتحاد الرياضي للجامعات، ونموذج محاكاة لدوري الألعاب الإفريقية للجامعات، واختُتم الحفل بمباراة استعراضية للقيادات الطلابية بمشاركة الوزيرين.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد راغب، أن الرياضة مفتاح الصداقة وتوحيد الشعوب، وأن افتتاح دوري الجامعات المصرية في نسخته الـ53 يعكس قوة واستمرارية الرياضة الجامعية في مصر واهتمام الدولة ببناء شخصية الطالب المتكاملة.

وأضاف أن الدوري ليس مجرد بطولة محلية، بل اختبار حقيقي للجاهزية التنظيمية لمصر لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية الجامعية 2026، موجهًا الشكر لوزيري التعليم العالي والشباب والرياضة، ولجميع الجامعات المشاركة والرعاة.

كما وجه راغب الشكر للشركاء الاستراتيجيين جامعات (القاهرة، عين شمس، العاصمة "حلوان سابقًا"، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية) لاستضافتهم الألعاب وتوفير الدعم الفني، مشيرًا إلى استضافة مصر بطولة العالم للسباحة بالزعانف بشرم الشيخ في أبريل المقبل، واستعدادات لاستضافة بطولات عالمية للجامعات بدءًا من 2026؛ مما يعكس ثقة الاتحاد الدولي في قدرات مصر التنظيمية وبنيتها التحتية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد كامل، أن دوري الجامعات والمعاهد المصرية يضم 20 لعبة رياضية متنوعة، تشمل (كرة القدم، وكرة السلة، وكرة اليد، والكرة الطائرة، وكرة السلة 3×3، وتنس الطاولة، والتنس، والإسكواش، والريشة الطائرة، والبادل، والشطرنج، والجودو، والكاراتيه، والمصارعة، وألعاب القوى، والسباحة، والسباحة بالزعانف، والخماسي الحديث، والسلاح)، بمشاركة واسعة تضم 28 جامعة حكومية، وأكثر من 34 جامعة خاصة، و30 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، إلى جانب أكثر من 215 معهدًا عاليًا.

