كشف رئيس جامعة حلوان، الدكتور السيد قنديل، خلال حوار مع "مصراوي" عن المستجدات في العملية التعليمية، موضحًا الفرق بين عملية التعليم وعملية التعلم الجديد التي انتهجتها الجامعة، وأيضًا الكليات الحكومية الجديدة التي من المتوقع أن يبدأ بها الطلاب دراسة العام الجامعي المقبل.

وإلى نص الحوار:

بداية.. ماذا عن الموقف الحالي ومستجدات العملية التعليمية لشئون التعليم والطلاب؟

نعمل في الوقت الحالي، على تهيئة الطالب ليكون مؤهلًا بالمقومات الأساسية والذاتية التي تناسب سوق العمل، من خلال تأهيله بمهارات علوم الحاسب واللغة، وعملنا على هذه الجزئيات لتأهيل طلاب الجامعة الأهلية والتكنولوجية والحكومية.

ولكن ما أهمية عقد اختبارات لغة وتكنولوجيا لطلاب الثانوية الجدد الملتحقين بالجامعة؟

بالفعل الجامعة عملت هذا العام على قياس مستوى الطلاب في اللغة مجانًا، كما تم إعداد دورات في اللغة الإنجليزية، والهدف هو أن يتميز طلابنا بإجادة المهارات وليس فقط بالحصول على الشهادات، كما نفعّل دور وحدة الخريجين، ونبحث عن الوظائف التي يحتاجها السوق ونضعها على منصة مخصصة للطلاب، ونوضح متطلباتها لرصد نقاط الضعف وتلافيها، تحقيقًا لجودة التعليم.

ماذا عن أعداد المقبولين بالجامعة الحكومية والأهلية والتكنولوجية؟

جامعة حلوان تضم هذا العام ما يزيد على 220 ألف طالب، منهم 16 ألفًا بالجامعة الأهلية، و3500 طالب بالجامعة التكنولوجية، و500 طالب بالمدرسة الميكانيكية، وقد زُوّدت هذا العام بتخصصات جديدة غير متوافرة بالجامعة الحكومية.

وجامعة حلوان تحظى بإقبال كبير لأن تخصصاتها فريدة في مجالات علوم الرياضة، والسياحة، والفنون، والاقتصاد المنزلي، موضحًا أن هذه التخصصات منحت الجامعة تميزًا فريدًا

مع هذه الأعداد الكبيرة.. كيف تضمن جامعة حلوان جودة العملية التعليمية؟

الجامعة تعمل على تحقيق جودة التعليم في إطار التحول من جامعة من الجيل الأول إلى جامعة من الجيل الرابع، بهدف الانتقال من "التعليم" إلى "التعلُّم"، وهو التحدي الذي نواجهه في الفترة الحالية.

بالإضافة إلى ما سبق، تم تصميم كتب تفاعلية، حيث بدأت الأقسام العلمية في إعداد مؤلف جماعي لكل تخصص، وكتاب أو محتوى إلكتروني لكل مقرر، يتشارك في وضعه الأساتذة والمختصون، ليكون دليلًا ومرجعًا للطلاب، وليهتم الأستاذ بتطوير مادته العلمية.

بالنسبة للميكنة والمحتويات الإلكترونية.. إلى أي المراحل وصلت الجامعة في التحول الرقمي؟

فيما يتعلق بالتحول نحو جامعات الجيل الرابع، نعمل على تطوير البنية التحتية، وتجميع المعلومات، والتحول الرقمي، وقد وصلت إلى نسبة إنجاز بلغت 70% في هذا الملف.

كما بدأت الجامعة في التوجه نحو الاعتماد الدولي والشراكات العالمية، مع تبني آراء الأساتذة والمبتعثين والخبراء، سعيًا لتطبيق المعايير الدولية للتطور.

ومن وجهة نظري، كليات جامعة حلوان عريقة بقرارات حديثة، ولدى الجامعة كليات يرجع تاريخها إلى ما قبل عام 1975، مثل الفنون التطبيقية، والفنون الجميلة، والسياحة، والعلوم، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية.

ما هي الكليات الجديدة المتوقع بدء الدراسة بها في الجامعة الحكومية؟.. وماذا عن تطوير باقي الكليات؟

الجامعة تعمل على تطوير كليات التمريض والطب، وإنشاء كليتين جديدتين هما الزراعة والطب البيطري، ومن المتوقع أن يلتحق بهما الطلاب العام المقبل.

والجامعة تهتم بتطوير كلياتها للمنافسة على المستوى العالمي كما أن جامعة حلوان تأسست في الأساس كجامعة تكنولوجية، ليس بالفكر الحالي، وإنما بالفكر التطبيقي، وهي تؤكد بذلك دورها وفلسفتها وهويتها.

ماذا عن المنح الطلابية؟

فيما يخص المنح الطلابية، هناك نسبة 10% إلزامية من المنح للطلاب، سواء كانت كلية أو جزئية، مع وضع ضوابط ملزمة للجميع في هذا الشأن.

والطالب المتفوق يحظى برعاية خاصة من الجامعة، وهناك منظومة تكافل، بالإضافة إلى التنسيق مع رجال أعمال ومؤسسات وبنوك لتبني الطلاب ودعمهم.

هل تطلعنا على أخر تفاصيل وموعد العمل بالمجمع الطبي الجديد؟

الجامعة لم تكن تمتلك سوى مستشفى الطلبة، ثم تم تطوير مستشفى بدر، ومع تشغيل كليات الطب والتمريض والصيدلة ظهرت الحاجة إلى إنشاء مستشفى جامعي لتدريب الطلاب، فبدأ العمل على المجمع الطبي الجديد بسعة 1600 سرير.

وسيسهم المجمع في خدمة المجتمع المحلي، كما سيستخدم لتدريب طلاب كليات العلاج الطبيعي والطب وطب الأسنان بالجامعة الأهلية، ويخدم أكثر من 4 ملايين مواطن في منطقتي جنوب القاهرة وشمال الصعيد وقد تم وضع حجر الأساس بالفعل، ومن المتوقع أن يرى المشروع النور قريبًا.

ماذا عن دعم أعضاء هيئة التدريس في ظل الظروف الحالية؟

وجود منظومة طبية متكاملة تخدم أكثر من 5800 عضو هيئة تدريس، وذلك بالتعاون مع شركة مصر للتأمين، من خلال وثيقتين تأمينيتين تضمنان تغطية شاملة ومميزة.

