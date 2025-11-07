روشتة تغذية متكاملة لتحسين التركيز وزيادة الطاقة

أكدت الدكتورة رشا عزت مصطفى، أستاذ الفارماكولوجي بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، أن وجبة الإفطار تعد من أهم الوجبات التي يتناولها الإنسان في بداية يومه، خاصة بالنسبة للطلاب الذين يحتاجون إلى طاقة وتركيز في يومهم الدراسي.

وأضافت خلال نشرة صادرة عن المركز القومي للبحوث، أن الجسم يحتاج إلى مصدر مستمر للطاقة طوال اليوم، ومن أهم هذه المصادر هو الجلوكوز، الذي يُعدّ المصدر الأساسي للطاقة في الدماغ.

وذكرت أنه عند تناول وجبة إفطار غنية بالكربوهيدرات المعقدة، مثل الخبز الكامل أو الشوفان، يتم تحويل هذه الكربوهيدرات إلى جلوكوز في الدم، مما يعزز من مستويات الطاقة ويساعد على زيادة التركيز والانتباه خلال الحصص الدراسية، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بعض الأطعمة مثل البيض والزبادي على البروتينات التي تساهم في بناء خلايا الجسم والأنسجة، مما يدعم النمو والتطور العقلي.

من جهة أخرى، قالت إن إفراز بعض الهرمونات مثل الأنسولين، الذي يُفرز بعد تناول الطعام، يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم، وبالتالي، فإن تناول إفطار متوازن يُساهم في استقرار مستوى السكر في الدم، مما يجنب حدوث الانخفاض المفاجئ في الطاقة، وهو ما يعرف بـ"هبوط السكر في الدم"، والذي قد يتسبب في الشعور بالتعب والضعف وعدم التركيز.

وأضافت: تناول الفواكه والخضروات في الإفطار يضمن توفير الفيتامينات والمعادن الضرورية، مثل فيتامين "ب" والمغنيسيوم، التي لها دور مهم في تعزيز وظائف الدماغ.

وتابعت: تشير الدراسات إلى أن نقص هذه العناصر يمكن أن يؤثر سلبًا على القدرة على التركيز والتذكر كذلك فيتامين "د" الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم، وأيضًا فيتامين "ج" الذي يدعم جهاز المناعة ويساعد في تحسين صحة الجلد.

وواصلت: أما من ناحية علمية، فيُعتبر المخ أكثر الأعضاء استهلاكًا للطاقة، حيث يستخدم حوالي 20% من إجمالي الطاقة التي يستهلكها الجسم طوال اليوم، لذلك، فإن الإفطار الجيد المتوازن يعمل على تزويد الدماغ بالطاقة اللازمة ليقوم بوظائفه بكفاءة، مما يعزز القدرة على التفكير والتحليل وزيادة التحصيل الدراسي.

