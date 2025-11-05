صور.. مجلس جامعة حلوان يقف دقيقة حداد على أرواح أساتذته الراحلين

وقف مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، دقيقة حداد على أرواح نخبة من أساتذة الجامعة الذين وافتهم المنية خلال شهر أكتوبر، وهم الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة أستاذ القانون الدولي الخاص ونائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد فاضل، مدير مستشفى بدر الجامعي، الدكتور خالد عابد، وكيل كلية الاقتصاد المنزلي، الدكتور ماهر الصفتي، الأستاذ بقسم الزجاج بكلية الفنون التطبيقية، الدكتور كارم محمود، الأستاذ بقسم اللغة العبرية بكلية الآداب.

وقد أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، عن بالغ حزنه لفقدان هذه القامات العلمية التي أثرت الحياة الأكاديمية والبحثية بجهودها وإخلاصها، مؤكدًا أن الجامعة لن تنسى عطائهم، وأن ذكراهم ستظل حاضرة في وجدان المؤسسة الأكاديمية.

وقال: "لقد فقدنا أعلامًا من خيرة أبناء جامعة حلوان، ممن أفنوا أعمارهم في خدمة العلم والطلاب، وكانوا قدوة في العطاء والانتماء. إن رحيلهم خسارة كبيرة، لكن إرثهم العلمي والإنساني باقٍ بيننا".

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة إطلاق أسماء الزملاء الراحلين على قاعات دراسية أو أقسام داخل كلياتهم ومواقع عملهم، تخليدًا لذكراهم وتقديرًا لما قدموه من إنجازات.

في سياق متصل، وجه المجلس التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في العالم، وهي الحضارة المصرية العريقة.

وأكد المجلس أن افتتاح هذا الصرح الثقافي يمثل إنجازًا غير مسبوق ونقلة حضارية مهمة، تعكس عظمة التاريخ المصري وحرص الدولة على تقديمه للعالم بصورة احترافية تليق بمكانة مصر الحضارية.

وأشاد الدكتور السيد قنديل بالجهود المبذولة في تنفيذ المشروع، الذي يُعد من أبرز المشروعات الثقافية في العصر الحديث، ويعكس رؤية القيادة السياسية في الحفاظ على التراث وتعزيز الهوية الوطنية.

وفي سياق آخر، ثمّن المجلس الدور المصري الفاعل في إنهاء الحرب على غزة، مشيدًا بالتحركات السياسية والدبلوماسية التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي أعادت لمصر مكانتها الإقليمية والدولية، وأكدت التزامها الثابت بالقضايا الإنسانية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأكد المجلس أن هذا الدور يعكس حكمة القيادة المصرية وحرصها على عدم تفريغ القضية من مضمونها، ودعمها المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني.

كما تناول المجلس عددًا من الموضوعات الأكاديمية والإدارية، إلى جانب مناقشة خطط التطوير في مختلف قطاعات الجامعة، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وخدمة المجتمع المحلي.

وقد عُقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للفنون، اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، السادة عمداء الكليات، الأستاذ سيد عطا أمين عام الجامعة الأهلية، والأستاذة فريدة هاشم، الأستاذة وفاء الشافعي أمناء الجامعة المساعدين.

