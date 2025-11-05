عميد طب القاهرة: الذكاء الاصطناعي لن يلغي وظائف الأطباء بل يتكامل معها

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب بجامعة القاهرة، إن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعًا في العالم كله وفي الممارسة الطبية الحديثة، حيث يتم استخدامه بالفعل في عدد من التطبيقات داخل القطاع الصحي، موضحًا أن المرحلة الحالية تشهد تزاوجًا بين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في المجال الطبي لتحقيق أفضل نتائج ممكنة في التشخيص والعلاج.



وأضاف عميد كلية طب قصر العيني، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، ردًا على تساؤلات حول إمكانية الاستغناء عن بعض الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي: «بالقطع لا، ولكن يتطلب الأمر تأهيل أنفسنا للتكيف مع هذا التطور».



وأشار الدكتور حسام صلاح، خلال مشاركته في مؤتمر الذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، إلى أن المستقبل سيشهد قيام الذكاء الاصطناعي ببعض المهام الطبية بكفاءة وسرعة أعلى، مؤكدًا في الوقت ذاته أن دور الأطباء والعاملين في القطاع الصحي سيظل محوريًا لا يمكن الاستغناء عنه.



وأوضح أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الخوف من الذكاء الاصطناعي، بل في كيفية استثماره وتوطين صناعته في مصر، خاصة في مجالات المعامل وأجهزة الأشعة، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والصحة والصناعة والأكاديميا هي علاقة تكاملية رباعية تمثل مستقبل الطب الحديث.