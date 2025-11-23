100 مدرسة ومنح.. أبرز تصريحات سفير ألمانيا خلال ندوة بألسن عين شمس

استقبلت كلية الألسن بجامعة عين شمس السفير الألماني بالقاهرة يورجن شولتس ومستشارة الشؤون العلمية بالسفارة الألمانية هانا براندت وذلك عقب لقائهما الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة خلال زيارته الرسمية لمقر الإدارة العليا، وهي اول زيارة يقوم بها لجامعة مصرية حكومية منذ توليه منصبه في القاهرة في ٢٠٢٤.

ألقى محاضرة بقاعة المؤتمرات بكلية الالسن بحضور الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بتيسير أعمال عميد الكلية، الدكتور نهلة ناجي، رئيس قسم اللغة الألمانية، والدكتور سليمان بدر الذي قام بتنسيق وإعداد الزيارة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب قسم اللغة الألمانية، في إطار حرص الجامعة والكلية على تعزيز التعاون الدولي وتوطيد الشراكات الأكاديمية والثقافية مع الجانب الألماني.

واستهل السفير كلمته بالتعبير عن تقديره العميق لكلية الألسن بوصفها أعرق مؤسسة متخصصة في تعليم اللغات والترجمة في مصر والشرق الأوسط، مشيدًا بالدور الفعّال الذي يقوم به قسم اللغة الألمانية في دعم التواصل الثقافي والتعاون الأكاديمي بين مصر وألمانيا، فضلًا عن المستوى المتميز لطلاب القسم.

وتناول خلال المحاضرة عمق وتنوع العلاقات المصرية الألمانية في مجالات التعليم والبحث العلمي والاقتصاد والسياسة، مؤكّدًا على متانة التعاون الأكاديمي بين البلدين. كما أشار إلى البرامج والاتفاقيات المشتركة التي ترعاها مؤسسات ألمانية راسخة تعمل داخل مصر، مثل الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) ومعهد جوته والمعهد الألماني للآثار والمدارس الألمانية.

وفي حديثه عن قطاع التعليم، أكد السفير الاهتمام الكبير الذي يوليه الجانب الألماني لمشروع "١٠٠ مدرسة مصرية–ألمانية"، الهادف إلى تعزيز الشراكة التعليمية والثقافية، ورفع مستوى التعاون في تطوير منظومة التعليم بمصر.

كما تطرّق إلى الفرص الواعدة المتاحة للطلاب المصريين للدراسة أو التدريب المهني في ألمانيا، في ظل احتياج سوق العمل الألماني للعمالة المتخصصة، الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب المصري.

أما على الجانب الاقتصادي، فقد استعرض السفير حجم التعاون بين مصر وألمانيا في مشروعات تنموية كبرى، مستشهدًا بالتعاون القائم مع شركة سيمنز لتطوير شبكة السكك الحديدية المصرية، والتي تشمل إنشاء منظومة قطارات كهربائية سريعة تُعد من الأضخم في المنطقة.

واختُتمت الندوة بحوار ثري بين السفير وطلاب قسم اللغة الألمانية، تناول إمكانية زيادة عدد المنح المقدمة لهم في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا، وفرص التدريب المتاحة داخل المؤسسات الألمانية، فضلًا عن آفاق سوق العمل المحلي والإقليمي لخريجي القسم، وإمكانية استقدام محاضرين وأساتذة من الجامعات الألمانية لتعزيز العملية التعليمية.

اقرأ أيضاً:

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

شركة الأتوبيس الترددي تنفي تعديل مواعيد التشغيل

لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب