حصلت الباحثة والكاتبة الصحفية شيرين سامي، على درجة الماجستير في العلوم البيئية – تخصص الإعلام البيئي من كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، عن رسالتها البحثية التي جاءت بعنوان: "فاعلية استخدام صحافة الفيديو في تنمية المفاهيم والاتجاهات البيئية لدي سكان مدينة الضبعة نحو المحطة النووية".



وأقرت لجنة الإشراف والمناقشة أن الرسالة ترقى إلى درجة الامتياز وتتفوق في مستواها العلمي والمنهجي لتضاهي أبحاث الدكتوراه.



وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة "الدكتور محمد معوض – أستاذ الإعلام المتفرغ بقسم الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، مشرفًا، و الدكتور عبد المسيح سمعان عبد المسيح – أستاذ التربية البيئية المتفرغ بقسم العلوم التربوية والإعلام البيئي بكلية الدراسات العليا للبحوث البيئية، مشرفًا، والدكتور شريف عبد المنعم الجوهري – رئيس قسم المواقع والبيئة بهيئة الطاقة الذرية بوزارة الكهرباء، مشرفًا، و الدكتورة ريهام محمد رفعت – عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، مناقشًا، و الدكتورة سحر وهبي محمد – أستاذ الإعلام المتفرغ بكلية الإعلام بجامعة سوهاج، مناقشًا".



حضر مناقشة الرسالة محكّما أدوات البحث: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السابق، والدكتور أمجد الوكيل، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.



كما حضر الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة الأسبق، ولفيف من أساتذة الجامعة والباحثين والمهندسين ورجال المجتمع والصحافة والإعلام، وثمّنت لجنة المناقشة والحكم أهمية الرسالة، مؤكدة أنها فريدة من نوعها وتحقق الأهداف المنشودة من مستقبل الطاقة النظيفة في مصر من خلال الطاقة النووية.



كما أشادت اللجنة بجهد الباحثة شيرين سامي في التطبيق العملي والنظري لإخراج الرسالة بكل دقة وتفانٍ في العمل البحثي.



