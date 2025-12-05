برنامج مجاني لتعلم اللغة الإيطالية.. رابط التسجيل

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بدء تنفيذ برنامج جديد لتعليم اللغة الإيطالية مجانًا، ضمن خطته التوسعية لدعم مهارات الشباب المصري في اللغات الأجنبية وربطها بمتطلبات سوق العمل الدولي.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار توجه الصندوق نحو تمكين الشباب من اكتساب مهارات لغوية حديثة، باعتبار أن إتقان اللغات الأجنبية أصبح عنصرًا أساسيًا في رفع القدرة التنافسية للشباب ودخول مجالات مهنية متنوعة.

وأوضحت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن برنامج اللغة الإيطالية يمثل إضافة جديدة لبرامج الصندوق الهادفة إلى الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدة أن توفير برامج لغوية احترافية يسهم في تهيئة الطلاب والخريجين لمتطلبات سوق العمل الدولي.

وأضافت أنهم حريصون باستمرار على تقديم مسارات تعليمية نوعية تساعد الشباب على امتلاك الأدوات المعرفية والمهارية التي تمكنهم من بناء مستقبل واعد والمنافسة على فرص عمل دولية.

وأوضحت أن الصندوق يحرص على ربط برامجه التدريبية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتزويد الشباب بمهارات لغوية تؤهله لسوق العمل الدولي، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة أمامهم.

وأشارت إلى أن البرنامج يتيح التسجيل لجميع الفئات العمرية من مرحلة الإعدادية وحتى الخريجين وحديثي التخرج، والتسجيل مفتوح حتى استكمال أعداد المرحلة الأولى، ويتلقى الشباب تدريبًا متكاملًا على المهارات الأربع للغة الإيطالية "الاستماع، التحدث، القراءة، والكتابة"، بالإضافة إلى محتوى متخصص يتضمن مصطلحات مهنية تساعد الدارسين على الاندماج في بيئات العمل المختلفة.

ويُنفذ البرنامج من خلال منصة التعليم الإلكتروني التابعة للصندوق، والتي توفر فيديوهات تعليمية وجلسات تفاعلية لممارسة اللغة، فضلًا عن أدوات لقياس مستوى التقدم، وبنوك أسئلة واختبارات دورية، ويقدم البرنامج بالكامل مجانًا دون أي رسوم على المتقدمين.

ويمكن للراغبين، التقديم من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

