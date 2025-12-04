التعليم العالي تكشف الخطة الخمسية للبعثات حتى 2031

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، اجتماع اللجنة التنفيذية للبعثات، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات.

أكد الوزير أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا خاصًّا بملف البعثات؛ باعتباره استثمارًا مباشرًا في بناء الكفاءات الوطنية، وتعزيز قدرات البحث العلمي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توجيه برامج الإيفاد نحو التخصصات ذات الأولوية التي تدعم خطط التنمية المستدامة، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي المتسقة مع رؤية مصر 2030.

وأشار عاشور إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة البعثات وتسهيل الإجراءات أمام الباحثين، مع المضي في تنفيذ الخطة الإستراتيجية الجديدة للبعثات (2026–2031) وفق مؤشرات واضحة للمتابعة والتقييم، بما يضمن رفع كفاءة البرامج وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية، مؤكدًا أهمية أن ترتكز خطة الابتعاث الجديدة على فكر يحقق الاستفادة القصوى من شباب الباحثين، من خلال ربط برامج الإيفاد بمتطلبات سوق العمل؛ بما يسهم في بناء كوادر علمية وبحثية قادرة على تلبية احتياجات الوطن وتحقيق طموحاته.

وشدد الوزير على أهمية دعم الباحثين الشباب وتوفير فرص واسعة لهم للمشاركة في البرامج البحثية والتدريبية الدولية، مؤكدًا ضرورة قيام المبعوثين بنقل الخبرات والمعرفة المتقدمة إلى مؤسساتهم فور عودتهم، بما يسهم في تطوير المنظومة البحثية وتعزيز التنافسية العلمية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول آليات تنفيذ الخطة الإستراتيجية للبعثات ضمن الخطة الخمسية التاسعة (2026–2031)، والتي تهدف إلى دعم تحقيق رؤية مصر 2030، وتشمل محاور رئيسة تتمثل في: علماء المستقبل، وعقول المستقبل، ومهارات المستقبل، وترتكز الخطة على مجموعة من التخصصات الحديثة والمهمة، من بينها الذكاء الاصطناعي، وتحلية المياه، وتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، كما تتضمن الخطة عدة برامج مشتركة، تشمل برامج الماجستير، والماجستير المشترك، والدكتوراه، وبرامج تنمية المهارات العلمية، والبرامج التدريبية.

وافقت اللجنة على تنفيذ مذكرة التفاهم بين وزارة التعليم العالي والجانب الفرنسي، واعتماد الإعلان الخاص ببرامج المنح الفرنسية المشتركة لدراسة درجة الدكتوراه.

كما وافقت اللجنة على تجديد الاتفاقية بين الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-just وقطاع الشؤون الثقافية والبعثات.

واستعرضت اللجنة الضوابط المنظمة لتحديد مدد الإيفاد بمختلف أنواعه على نفقة البعثات، وكذلك ضوابط الإجازات الدراسية.

كما حضر الاجتماع من وزارة الخارجية السفير وائل النجار مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، والسفيرة نهى الجبالي نائب مساعد وزير الخارجية للجامعات.

اقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لتعاقدات وخدمات موسم الحج 2026.. خطاب رسمي يكشف التفاصيل

انخفاض الحرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة

من بين 4 أنواع.. ما الفيروس الأكثر انتشارًا بين المواطنين حالياً؟